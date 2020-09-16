Третий лишний: Два подозреваемых в деле Навального

Автор:

Александр Цыганов

Итак, Алексей Навальный встал и пошёл. Как тот негр из песенки, которого убили. А он встал и пошёл. Ай-ай-ай...

Более того, Навальный, согласно утверждениям западной прессы, заявил германскому прокурору, что "не собирается отправляться в ссылку в Германию".

Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить своё дело,

– цитирует пресса неизвестного прокурора. Который – юрист ведь! – не мог не отметить отдельно, что Навальный "полностью осознаёт своё состояние, то, что произошло, и где он находится".

При этом фениксом восставший псевдооппозиционер "отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося".

Факты – вещь упрямая

Оставим пока в сторонке реализуемость навальновских хотелок. По факту он находится в руках западных медиков. А через них – западных спецслужб. А те – исполняют план западных политиков. Так что оставаться ли ему "в ссылке в Германии" или вернуться домой продолжать обирать малолеток на дело революции – то решать не ему, то решат за него.

Собственно, уже решили. Заявление о том, что он, формально жертва преступления, не желает помогать следствию, работает как раз на западных политиков и спецслужбы. Которые, во-первых, определяют, что скажет Навальный на публику. И которые, во-вторых, настолько откровенно не желают вести не пропагандистское, а юридически ответственное расследование, что даже министр иностранных дел Сергей Лавров официально (!) назвал отношение властей Германии к российским запросам по делу Навального "неподобающим".

Сергей Лавров посчитал "неподобающим" отношение ФРГ к запросам России по "делу Навального". Фото: State Duma Russia/Globallookpress

Более того, последние события вынудили его отвесить настоящую дипломатическую пощёчину заклятым "друзьям":

За эти годы мы убедились в ненадёжности наших западных партнёров, включая, к сожалению, членов Европейского союза,

– объявил русский министр. А его слова о том, что в сотрудничестве с Европой Россия будет использовать "страховочную сетку", вообще принадлежат к парадигме разрыва отношений.

В самом деле, расследование Западом явно затягивается. До принятия на волне очередной антикремлёвской истерики решения о блокировании строительств "Северного потока – 2" или до извлечения всех возможных финансовых дивидендов ("ну пусть Россия ещё пару лет покормит Украину платой за газовый транзит!") – неважно. Ибо важен простой вопрос официального представителя русского МИД Марии Захаровой: "Что может быть банальнее, проще, правдивее, честнее и правильнее просто передать их российской стороне?" – о данных, полученных в западных лабораториях, якобы показывающих наличие в Навальном следов отравления отравляющим веществом.

Логика – вещь упрямая

Действительно, любая, хоть формальная, хоть неформальная логика здесь бессильна. Что может мешать западным правоохранителям предъявить российским коллегам масс-спектры Навального? Да они должны стремиться это сделать! Чтобы побыстрее и поочевиднее уличить проклятую Москву в попытке ликвидации очередного оппозиционера. Да хоть в СМИ эти данные опубликуй! И потребуй от русских отчитаться по несоответствию их данных из омской больницы с теми, что получены, как теперь объявлено, целым рядом "независимых" европейских лабораторий.

Точнее, в заявлении официального представителя МИД ФРГ Марии Адебар звучит слово не "независимо", а – "самостоятельно": "Все лаборатории, включая шведскую, французскую и лабораторию Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), брали пробы у Алексея Навального самостоятельно". И все три лаборатории, говорится в сообщении, подтвердили наличие "Новичка" в анализах Навального независимо друг от друга. А потому –

Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло,

– требует германское правительство.

Дорогие идиоты, а Россия не знает, что произошло! В России у Навального все пробы были нормальными с профессиональной точки зрения: показывали наличие проблем в организме пациента, но – чисто медицинских. Не будем вслед за многими повторять, что вызваны они были наркотиками, разбодяженными водкой, или водкой, разбодяжившей наркотики. Мы этого не знаем и утверждать не можем. Но главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев всей свой профессиональной репутацией ручается, что "данные о наличии в организме политика Алексея Навального вещества из группы "Новичок", которые подтвердили эксперты из трёх независимых лабораторий, не совпадают с клинической картиной состояния пациента". "Ни в клинике, ни в диагностике, ни в течении заболевания ничего подобного не было у пациента", – подчеркнул главный токсиколог Сибири. Пояснив при этом, что и в России анализы Навального проводили специалисты нескольких лабораторий экспертного класса, где были использованы самое современное оборудование и методики исследований.

Поэтому, потешные вы западные варвары, Россия и не может объяснить, что произошло! Она потому и обращается к вам с требованием поделиться результатами ваших таких профессиональных исследований! И сравнить их со своими, сделанными тоже несколькими лабораториями экспертного класса на самом современном оборудовании. И вот тогда, на этом основании, можно будет смело – а главное, по праву и процессуальному кодексу – открывать уголовное следствие о том, кто и когда отравил Навального.

Иначе получается как-то по-детски: "Вы обвиняетесь в убийстве! Признаёте себя виновным? – Нет! – Ну признайте, умоляю вас!"

Вопросы – вещь упрямая

Но давайте исходить из того, что на Западе живут хоть и варвары, начавшие регулярно мыться только в XVIII веке, но не дикари. Понятие права им доступно. По крайней мере, со времён Наполеона. Поэтому давайте им просто... поверим!

Итак, пусть Навального отравили "Новичком". Тогда первые вопросы расследования очевидны: где, когда и кто это сделал? Запад утверждает: это сделано по приказу Кремля где-то в Сибири. Отставим в сторону не раз уже задававшийся, в том числе и Царьградом, вопрос, зачем это Кремлю, а если и есть зачем, то зачем отравленного выдавать тем, кто может Кремль тут же уличить в этом преступлении. Логика для западных варваров – предмет недоступный. Мы просто поверим. Ибо Россия действительно обладала (и, следовательно, должна продолжать обладать) технологиями производства "Новичка".

ОЗХО и некоторые страны Европы, в отличие от России, получили для исследований биологические пробы Навального. Фото: Jer123/Shutterstock.com

Но по той же логике любого непредвзятого следствия теми же технологиями должны обладать и те, кто обнаружил "Новичок" в анализах Навального. То есть шведы, французы, ОЗХО. А также англичане, обнаружившие его в Скрипалях, и опять же немцы, нашедшие его в Навальном. И, конечно, американцы – во-первых, как к каждой бочке затычка на этой планете, а во-вторых, как хозяева ОЗХО и Европы. Иными словами, весь Запад. И мотив у них у всех есть; они его даже радостно озвучили: загваздать Россию очередным дурнопахнущим обвинением и на этом основании отменить "Северный поток – 2". Пусть русские сами кормят своих врагов, да!

Итак, по вопросу "кто" есть двое подозреваемых.

Вопрос "где". До попадания в омскую больницу отравиться Навальному было тупо негде. Если говорить о "Новичке". Ибо в случае потравы этим отравляющим веществом все уже знали бы о десятках заболевших и о лихорадочных мерах МЧС по ликвидации последствий заражения. И в той деревне, где Навальный гулял, и в аэропорту, и на борту самолёта – везде. Значит, минимально, где могло произойти отравление, – это на территории вне юрисдикции российского государства. То есть или на борту вывозящего Навального самолёта, или уже на территории Германии.

Итак, по вопросу "где" подозрения падают на Германию. Или на сопровождавших Навального в германском самолёте лиц.

Вопрос "когда" вытекает из ответа на вопрос "где". Если в анализах Навального в России никакого "Новичка" не было и нет, а в анализах европейских "Новичок" появился, следовательно, "Новичок" появился после перехода Навального из рук русских врачей в руки врачей немецких.

Право – вещь упрямая

Нет, не будем вслед за другими СМИ поминать сопровождавшую Навального гражданку Марию Певчих, имеющую явные контакты с курируемыми английскими спецслужбами российскими оппозиционерами в Британии. Тем более что подозрениями на её счёт Царьград поделился едва ли не первым. Просто констатируем уголовно-процессуальное противоречие: одна сторона объявляет об анализах чистых, а другая – о "новичковых"; и если исходить из правоты утверждений обеих сторон, то внесение "Новичка" в Навального могло произойти только под контролем или даже при участии второй стороны. Тем более что за это и косвенные улики: английские спецслужбы уже опробовали "Новичок" на Скрипалях, а Мария Певчих весьма похожа на связную между английскими спецслужбами и российской (точнее, антироссийской, но это уже политика) оппозицией.

Минимально, где могло произойти отравление Навального – это на территории вне юрисдикции российского государства. То есть или на борту вывозящего Навального самолёта, или уже на территории Германии. Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress

Что должно делать следствие в этом случае? Очевидно – затребовать анализы обеих сторон и сравнить их. В случае противоречий – которые есть – назначить независимую экспертизу. Либо, в случае отсутствия независимой, – экспертизу, которую пусть и проведут обе заинтересованные стороны, взаимно друг друга контролируя. Вспомним Захарову – что может быть банальнее?

Но вот тут мы и сталкиваемся с причудами варварской логики. Шведам, французам, прославившейся своей продажностью ОЗХО анализы передавать можно, а вот для русских "это секретная информация и не предназначена для опубликования". Что секретного в масс-спектре?

Так любой токсиколог скажет – что. Если данные будут достаточно подробны и без искажений, то по ним можно определить, какое вещество было в реальности использовано для отравления. И даже – из какой оно происходит лаборатории. Об этом Царьграду заявляли несколько весьма авторитетных в академических кругах учёных.

Не отсюда ли такая неподобающая для подобного уровня обвинений категоричность в отказе выложить аргументы на стол? Столь явно похожая на то, как карточный шулер отказывается предъявить свои карты в ответ на требования партнёров по игре, что рука сама тянется к канделябру. Ибо найти "Новичок" – одно дело. Ради "западной солидарности" это сделают любые тамошние исследователи. Честных там нет. Кто и был – затравили, вытравили или вовсе убили. Как эксперта в области биологического оружия Дэвида Кейли, открыто заявившего, что вторжение в Ирак в 2003 году основано на сфальсифицированных данных. Кстати, в Англии дело произошло, в графстве Оксфордшир. Или как преемника на посту Кейли в секретной лаборатории в Портон-Дауне Пола Нормана, которому устроили крушение в частном самолёте, – видно, имел доступ к тем же данным и пришёл к тем же выводам.

Там, в Портон-Дауне, вообще зафиксировано статистически повышенное число загадочных смертей...

Так вот, найти "Новичок" при соответствующих подсказках (и шёпотом – напоминаний о) – ни разу не проблема для самой "независимой" лаборатории на Западе. А при вторичном шёпоте о – и "не увидеть" сигнатуру производителя данного образца отравляющего вещества.

Не то будет, если отдать соответствующие данные в руки реально независимых русских учёных. "Новичок"-то они тоже найдут – если, повторим то, о чём уже не раз говорили, отравление Навального вообще имело место. Но вот одновременно они найдут по "почерку" и того, кто создал тот конкретный препарат, которым сейчас трясут перед Россией, как министр обороны США Пауэлл в ООН пробиркой со стиральным порошком. И тогда Западу станет совсем несколько плоховато.

Поэтому можно не надеяться – объективные результаты анализа России не передадут никогда. Как по той же причине не предъявили анализы Скрипалей.

Портон-Даун умеет хранить свои секреты.

Собственно, всё. Добавить разве что великолепное предложение от известного блогера в ЖЖ под ником masterok: "А я бы выпустил вот такое заявление и рассказал, что произошло: "Российские власти очень обеспокоены деятельностью английских спецслужб на территории России и призывают мировое сообщество надавить на Великобританию, чтобы они признались, что они отравили Навального на территории другого государства".