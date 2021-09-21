Третий ассасин Путина. Почему Лондон вспомнил о Скрипалях именно сейчас

В Лондоне вновь обратились к старой мутной истории с отравлением Скрипалей, добавив к знаменитым Петрову и Боширову ещё и Федотова. Доказательств никаких, воображения – ноль, зато есть шанс убрать с первых полос газет собственные проблемы и конфликты.

Феноменальное английское бесстыдство – только им можно объяснить разворачивающуюся на наших глазах новую-старую ядовитую, инициированную Британией международную провокацию против России.

Провокация эта имеет двоякую цель.

Во-первых, необходимо отвлечь внимание международной и британской общественности от вопиющего унижения англосаксами Франции – Париж просто выкинули из согласованных военных контрактов на десятки миллиардов долларов с Австралией (атомные подлодки) и Швейцарией (новейшие истребители). Кроме того, внутри западной системы создан отдельный военный блок – AUUKUS. Ну и хорошо бы, конечно, поскорее забыть про крах в Афганистане.

Во-вторых, есть прямая выгода в переключении общественного внимания с темы раскола и проблем Запада на Россию, реанимировав для этого две свои главные провокации XXI века – со Скрипалями и Литвиненко. Свою жадность и цинизм Лондон и Вашингтон хотят спрятать за вызывающим у западного обывателя страх обновлённым образом отравительницы-России.

Кто должен оправдываться?

Вы только вдумайтесь: двух граждан России – не только у Юлии Скрипаль, но и у её отца Сергея были русские паспорта – похищают британцы, вероятно, чем-то отравив. Но явно не "Новичком", так как это была бы верная смерть не только обоих Скрипалей, но минимум половины чудесного городка Солсбери. Их где-то прячут – то ли в Британии, то ли в США, то ли в Новой Зеландии, а, может быть, и в земле, от чего-то лечат или не лечат. Им отказывают в публичной пресс-конференции, в нарушение всех международных конвенций не дают возможности русским дипломатам встретиться с попавшими в Англии в передрягу соотечественниками. Никто, кроме нескольких сотрудников английских спецслужб, не знает, живы ли сейчас Скрипаль с его дочерью, когда им вернут свободу – или где их могилы.

Третий ассасин из ГРУ

Удивительно: ответить на все вопросы могут британцы, но обвинения адресованы русским. Лондону мало легендарных "Петрова" и "Боширова", которые никак не пересекались в Англии со Скрипалями, а в Солсбери могли находиться по самым различным причинам. Чтобы оживить общественный интерес к этой мутной истории, теперь понадобился третий "ассасин" (член тайного ордена убийц), которого якобы направил едва ли не лично Путин на случай, если первые двое не справятся.

Как сообщили 21 сентября в Скотленд-Ярде, обвинения предъявлены ещё одному гражданину России, который тоже, разумеется, якобы связан с ГРУ. Это некий Денис Сергеев под псевдонимом "Сергей Федотов". Английская полиция утверждает, что "имеется достаточно доказательств, чтобы обеспечить реальную перспективу осуждения". О том, что никакой "Федотов", существует он или нет, англичанам для их провокации на самом деле не нужен, свидетельствует заявление руководителя отдела Скотленд-Ярда по борьбе с терроризмом Ника Прайса:

Мы не будем обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская Конституция не разрешает экстрадицию её собственных граждан. Россия ясно дала понять это после запросов об экстрадиции в других случаях.

Что ж, и прекрасно: тем больше и наглее можно врать, тем более жуткие небылицы изобретать, а то вдруг реальный "Федотов", являющийся, по утверждению телеканала Sky News, "высокопоставленным сотрудником ГРУ", сможет всё опровергнуть перед судом присяжных.

Кстати, помимо Скрипалей на третьего "ассасина", данных о нахождении которого в тот момент в Солсбери у британцев, по их же сообщениям, нет, хотят повесить и покушение на жизнь полицейского Ника Бейли. Тот якобы пострадал при осмотре дома Скрипаля. Если бы причиной отравления было боевое отравляющее вещество "Новичок", он бы умер вместе со многими другими. Образцы данного вещества, кстати, имелись в находящемся по соседству, в Портон-Дауне, Центре исследований химического и биологического оружия. Россия же уничтожила это советское наследство под контролем Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в 2017 году.

Ассистирует Страсбург

Удивительнейшим образом одновременно с открытием "Сергея Федотова" появилось постановление Европейского суда по правам человека, возложившего на Россию ответственность за смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Перебежчик скончался в Лондоне в 2006 году в результате экзотического отравления радиоактивным полонием-210. От Москвы потребовали выплатить его вдове 100 тысяч евро в качестве компенсации.



Британия плодит отравителей Скрипаля. Телеканал Царьград / vk.com Британия плодит отравителей Скрипаля. Телеканал Царьград / vk.com

В самой Британии разбирательство по делу Литвиненко, имеющему характер классической провокации, было прекращено в марте 2016 года. Но сейчас британцы, за которыми явно стоят их погоревшие в Кабуле и тоже нуждающиеся в отвлечении внимания на Россию американские друзья, решили вновь поспекулировать на "русском следе". В британский МИД уже вызван русский дипломат для заявления протеста в связи с новыми обстоятельствами дела Скрипаля. Большой скандал начинается вновь.

Что с того?

Регулярное обращение "партнёров" к грубым провокациям в адрес России можно купировать только одним – жесточайшей реакцией. Её отсутствие просто провоцирует англосаксов раз за разом прибегать к апробированным методам. Нужно понимать, что спокойно жить России джентльмены с Туманного Альбиона в любом случае не дадут. А если отсутствие резкой реакции наших официальных лиц вызвано тем, что кто-то боится за свои денежки, заботливо припаркованные в британской юрисдикции, то тем хуже для них: однажды взятое англичане без войны не возвращают.