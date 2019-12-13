Третьи выборы за 11 месяцев. Как сбой в израильской демократии может поджечь Ближний Восток

Автор:

Латышев Сергей

В Израиле 2 марта пройдут третьи за последние 11 месяцев парламентские выборы. Это стало неизбежно после единогласно проголосованного самороспуска Кнессета 22-го созыва, который поставил антирекорд, просуществовав меньше трёх месяцев. За это время провалились три попытки создать коалиционное правительство. Их предприняли по очереди глава правой партии «Ликуд» премьер-министр Биньямин Нетаньяху, лидер центристского оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бенни Ганц, а также депутаты парламента.

Кнессет единогласно проголосовал за самороспуск. Фото: GIL COHEN-MAGEN / Globallookpress

16 января в ЦИК Израиля должны быть представлены списки кандидатов. Они могут представлять и новые партии, однако их формирование в ходе уже начавшейся предвыборной кампании представляется маловероятным, ибо до выборов остаётся всего 82 дня.

«Фестиваль ненависти и насилия»

Участники предвыборной кампании уже начали заявлять о своих планах. Нетаньяху объявил, что уйдёт со всех министерских постов, кроме премьерского, до 1 января 2020 года. В настоящее время глава правительства является по совместительству министром сельского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, а также по делам диаспоры. Безусловно, ему нужны эти посты для того, чтобы расплачиваться ими за политические альянсы. Хотя данный шаг представляется как реакция, игра на опережение в ответ на запрос в Верховный суд движения «За качество власти» в связи с очередным коррупционным скандалом, развернувшимся вокруг Нетаньяху.

26 декабря в «Ликуде» состоятся первичные выборы. Члены партии смогут выбрать лидера и договориться о плане проведения предвыборной кампании. Парламентарий от «Ликуда» Гидеон Саар подтвердил своё намерение баллотироваться на пост лидера партии. Но ему вряд ли удастся сместить «политического долгожителя» Нетаньяху, несмотря на выдвинутые против премьера 21 ноября обвинения в мошенничестве, коррупции и госизмене. Многие израильтяне видят в них политический заказ и не относятся к этому серьёзно.

Чтобы сохранить власть в Израиле, премьеру Биньямину Нетаньяху придётся очень сильно попотеть. (Протестующие против политики Биньямина Нетаньяху возле штаб-квартиры партии «Ликуд»). Фото: via www.imago-images.de / Globallookpress

Лидер «Объединённого арабского списка» Айман Оде заявил, что цель его объединения – набрать 15 мандатов и исключить возможность того, что Нетаньяху сформирует следующее правительство.

Израильские лидеры, придерживающиеся либеральных и левых взглядов, предвидят, что предстоящие выборы «станут фестивалем ненависти и насилия» (Яир Лапид), и считают, что «основным фактором, который привёл к этой избирательной кампании», является не столько Нетаньяху, сколько Авигдор Либерман, лидер правой «русской» партии «Наш дом Израиль». Так считает, например, лидер партии «Авода» Амир Перец.

В этих словах есть «золотое зерно» – именно категорическое неприятие Либерманом и его сторонниками израильских арабов и ортодоксальных евреев, вернее, привилегий последних, например не служить в армии, не позволило Нетаньяху сформировать новое правительство. На прошлых выборах, которые прошли 17 сентября, блок Ганца получил 33 из 120 мандатов, а «Ликуд» Нетаньяху – 32. Однако ни одна из партий вместе с союзниками не смогла гарантировать себе 61 мандат, необходимый для формирования правительства.

У кого находится «золотой ключик»?

Кто победит на очередных выборах – Нетаньяху или его противники слева – предсказать невозможно, как и то, сможет ли на этот раз Либерман договориться с лидером «Ликуда». Но правительство, если его с очередной попытки всё же удастся создать, может быть создано только в том случае, если его поддержит Либерман – «золотой ключик» находится у него.

«Делателем королей» в израильской политике является лидер «русской» партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман. Фото: Jinipix / Globallookpress

Что это означает для региона и мира?

Столь шаткая и неопределённая внутриполитическая ситуация в Израиле означает, что сохраняющий в условиях раскола общества на несколько лагерей власть Нетаньяху может попытаться заварить крупный конфликт в регионе, чтобы использовать израильский патриотизм для укрепления своих политических позиций. Израиль живёт во враждебном арабском окружении, и если вокруг начнут стрелять, израильтяне, безусловно, поддержат именно сторонников жёсткой линии.

Пламя пожара может заполыхать в подвергающейся периодически израильским ударам Сирии, где будут затронуты интересы Москвы и Тегерана. Не исключены новые провокации против собственно Ирана, который Израиль считает своим экзистенциальным врагом и который действительно способен достать до Израиля своими ракетами и с помощью своих ближневосточных сторонников во главе с «Хезболлой». Очередное, почти «домашнее» обострение отношений с сектором Газа в виде обмена ракетными ударами, бомбежек и, вероятно, наземной израильской карательной операции также обязательно произойдёт.

В этих условиях стоит также ожидать мощного внешнего и по определению деструктивного вмешательства в дела Ближнего Востока самого большого друга Нетаньяху – президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома уже очень много сделал для того, чтобы держать Биби у власти – «подарил» ему весь Иерусалим и перенёс туда американское посольство, затем – сирийские Голанские высоты, а совсем недавно – и Западный берег реки Иордан, сделав слово «Палестина» виртуальным понятием.

Всё это, конечно, должно укрепить властные амбиции Нетаньяху. Но если перед мартовскими выборами опросы покажут, что этого мало, в Вашингтоне придумают что-нибудь ещё, чтобы тот и дальше ловил рыбку в мутной воде. Так внутренние проблемы Израиля становятся по меньшей мере проблемами всего региона и могут непосредственно угрожать интересам России на Ближнем Востоке.