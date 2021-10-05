Третье воскресенье октября: Путин учредил День отца в России

Указом президента России Владимира Путина в стране учреждён День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября. В распоряжении главы государства говорится, что День отца вводится в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Президент России Владимир Путин учредил День отца, праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — говорится в указе.

Он вступает в силу со дня подписания, 4 октября. В 2021 году День отца выпадает на воскресенье, 17 октября.

Напомним, что ранее с соответствующей инициативой выступило Министерство труда и социальной защиты. По данным ведомства, предложение ввести День отца поступило со стороны Анны Кузнецовой, занимавшей в тот момент пост уполномоченного по правам ребёнка. Идея получила поддержку Минтруда.

По мнению Кузнецовой, праздник позволяет «на государственном уровне подчеркнуть роль отца в воспитании детей, сохранении традиционных семейных ценностей».

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал одобренную президентом идею праздновать День отца. Он напомнил, что в России уже существует День матери, вследствие чего День отца выглядит логичным продолжением этой концепции.

«Я считаю, что чем больше будет семейных праздников, которые будут направлены на то, чтобы дети внимательнее относились к своим родителям, тем больше будут укрепляться традиционные семейные ценности. Поэтому эту инициативу можно только поддержать», — сказал депутат.

Отметим, что День матери в России существует с 1998 года. Праздник введён указом президента России Бориса Ельцина от 30 января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября.

По мнению Нилова, День отца должен быть не просто праздничной датой в календаре. Парламентарий выразил надежду, что новый праздник поможет повысить уровень ответственности отцов.

«Различные мероприятия, обсуждения, которые будут проводиться в этот день, могут повлиять на тех отцов, которые, например, уклоняются от уплаты алиментов, мстя свои бывшим жёнам, а в итоге страдают от этого дети. У детей появится дополнительная возможность проявить свои чувства и поздравить отца», — заключил Нилов.

Депутат обратил внимание на то, что многие с возрастом перестают по тем или иным причинам общаться с родителями. «Возможно, что именно этот праздник станет духовной скрепой, позволяющей наладить отсутствующий диалог», — заключил Нилов.

Инициативу с новым праздником также положительно оценили в российском Союзе отцов. В беседе с RT глава организации Юрий Соленов обратил внимание на выбранную для праздника дату.

«Как мы знаем, четвёртое воскресенье ноября — День матери. И это очень значимый период между октябрём и ноябрём, когда целый месяц можно посвятить семье и в стенах детских садов и школ проводить серьёзные разговоры с детьми о личном опыте и воспитании детей», — сказал Соленов.

Он отметил, что более чем в полутора десятках регионов уже есть учреждённый День отца.

«И они, конечно же, расскажут о своём опыте… Главное, чтобы все мероприятия, проводимые в этот день, были ориентированы на семью. В первую очередь чтобы это было для отцов с супругами и детьми. Вот тогда, я думаю, акцент будет значимым и в памяти многих детей этот день останется на всю жизнь», — заключил собеседник RT.

День отца уже отмечается в ряде российских регионов, в частности, в Волгоградской, Липецкой, Курской, Ульяновской и Архангельской областях и других субъектах РФ.

В июне 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о Дне отца. Более половины респондентов (55%) высказались в поддержку введения соответствующего официального праздника в России, 38% опрошенных не согласились с этой инициативой. В 2017 году ВЦИОМ проводил аналогичный опрос, в ходе которого идея получила одобрение 62% респондентов.

В исследовании 2021 года сторонники введения официального Дня отца отметили, что такой праздник нужен, поскольку в РФ уже учреждён День матери (25% респондентов). Ещё 19% объяснили своё решение тем, что мужских праздников мало, а 16% сочли, что в этом вопросе должно быть равноправие.

Кроме того, 12% отметили важный вклад отца в воспитание ребенка, а 8% напомнили об отцах-одиночках и многодетных отцах.