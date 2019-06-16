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Треть украинцев не способна платить по счетам: Медведчук обвинил Порошенко в высоких тарифах на газ и ЖКХ

16 июня 2019, 12:54  •  117 • Политика
Виктор Медведчук обвинил Петра Порошенко в высоких тарифах на газ и ЖКХ. Как отметил политик, из-за действий команды экс-президента Украины около трети граждан не могут оплачивать счета.
Бывший президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за рост внутренних тарифов на газ. Об этом глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в эфире телеканала NewsOne.
Он напомнил, что в 2014-2019 годах цены на газ в стране выросли в среднем на 1090%. Коммунальные услуги подорожали на 740%, а стоимость тепла - на 1225%. При этом 30% украинцев не способны оплачивать подобные счета.
Причина произошедшего кроется в Национальной комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг, которая была незаконно создана после прихода к власти команды Петра Порошенко. Учитывая это, партия Медведчука приняла решение внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект о списании задолженности с населения.
Ранее компания "Укртрансгаз" сообщила о том, что работа ГТС страны может быть приостановлена из-за отсутствия денег на закупку газа для производственно-технологических нужд. Задолженность оценивается в 155 миллионов долларов.

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