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Треть участников праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму моложе 35 лет

12 мая 2021, 00:15  •  69 • Политика
Фото: duma.gov.ru
Регистрацию уже прошли более пяти тысяч кандидатов
Около трети участников предварительного голосования партии "Единой России" по отбору претендентов данной политической силы на выборы в Госдуму оказались младше 35 лет. В целом, по данным на 11 мая, свою кандидатуру зарегистрировали 5272 человека. Они планируют представлять единороссов на выборах в нижнюю палату Федерального собрания.
Также сообщается, что около 30% участников праймериз много времени посвящают волонтерской работе. Таким образом, 48% относятся к общественникам, сотрудникам соцсферы или волонтерам.
Кроме того, большой интерес к участию в предварительном голосовании проявили представители малого и среднего предпринимательства. При этом бизнесмены заявляют о желании заниматься не только коммерческой сферой, но и защищать права и интересы граждан, а также работать на усовершенствование механизмов взаимодействия между властями и частным сектором, отметил принимающий непосредственное участие в организации процедуры предварительного голосования сенатор Александр Карелин.
Напомним, участие в данной процедуре необходимо для того, чтобы получить право выдвинуться от партии "Единая Россия". Процесс регистрации был запущен 15-го марта, пишет ТАСС. Итоги праймериз подведут к 1-му июня. После этого специально организованный съезд единороссов подготовит списки партии на выборы в Госдуму.
Для того чтобы стать кандидатом, необходимо соответствовать ряду условий. Так, нельзя иметь материальные активы за границей и быть судимым. Также требуется соответствовать установленным этическим нормам.

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