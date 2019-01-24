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Треть граждан России заявили о нехватке времени на занятия политикой - опрос

24 января 2019, 09:24  •  66 • Политика
Новый социологический опрос "Левада-центра" показал, что граждане России не идут в политику. Треть респондентов (28%) объяснила это тем, что у них на занятия политикой просто не хватает времени.
Довольно пессимистичным оказался недавний социологический опрос "Левада-центра". По их данным, 40% респондентов вообще не разбираются в политике или даже не интересуются ею, треть - 29% полагают, что не могут никак влиять на события в политической жизни и только 1% уверен, что у них есть реальные шансы участвовать в политике.
При этом, отвечая на вопросы того же опроса, треть граждан России (28%) заявили о нехватке времени на занятия политикой.
Каждый четвертый, как следует из результатов соцопроса, заявляет, что вообще ничего в политике не смыслит. Каждый пятый (21% респондентов) полагает, что изменить ничего нельзя.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра"

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