Треска не сможет остановить "Северный поток - 2". Оператор хаба объяснил, в чём нюанс

Версию о нересте трески, из-за которого может сорваться достройка "Северного потока - 2", развенчали практически мгновенно. Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что из-за ограничений, связанных с рыбным промыслом, работы по достройке газового хаба придётся отложить до сентября.

Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG развенчал этот слух. Как пояснили в компании, нет никаких сезонных ограничений, в том числе нерест трески, для строительства последнего участка газопровода.

Оператор указывает, что в Борнхольмском бассейне, о котором шла речь в публикации Die Welt, работы и так были завершены в конце прошлого года.

"Условие разрешения, связанное с сезонными ограничениями (с июля по август) из-за нереста трески, относится к строительным работам в зоне ограниченного рыбного промысла, известной как Борнхольмский бассейн. Обе нитки трубопровода уже были уложены в зоне ограниченного рыбного промысла Борнхольмского бассейна. Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет", - цитирует ТАСС ответ компании.

Ранее в Датском энергетическом агентстве оператору проекта выдали разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм.