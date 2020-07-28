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Треска не сможет остановить "Северный поток - 2". Оператор хаба объяснил, в чём нюанс

28 июля 2020, 19:05  •  49 • В мире
Оператор "Северного потока - 2" опроверг слухи о приостановке строительства из-за трески. Ранее подобная версия появилась в немецком Die Welt. В материале газеты говорилось, будто из-за нереста трески строительство участка газового хаба будет невозможным до сентября.
Версию о нересте трески, из-за которого может сорваться достройка "Северного потока - 2", развенчали практически мгновенно. Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что из-за ограничений, связанных с рыбным промыслом, работы по достройке газового хаба придётся отложить до сентября.
Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG развенчал этот слух. Как пояснили в компании, нет никаких сезонных ограничений, в том числе нерест трески, для строительства последнего участка газопровода.
Оператор указывает, что в Борнхольмском бассейне, о котором шла речь в публикации Die Welt, работы и так были завершены в конце прошлого года.
"Условие разрешения, связанное с сезонными ограничениями (с июля по август) из-за нереста трески, относится к строительным работам в зоне ограниченного рыбного промысла, известной как Борнхольмский бассейн. Обе нитки трубопровода уже были уложены в зоне ограниченного рыбного промысла Борнхольмского бассейна. Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет", - цитирует ТАСС ответ компании.
Ранее в Датском энергетическом агентстве оператору проекта выдали разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

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