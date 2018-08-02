Тренер сборной России об уходе трёх биатлонисток в сборную Украины: они поступили непорядочно

Старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков прокомментировал уход россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в национальную команду Украины.

«Они были в нашем списке и никакого разрешения на переход не получали — ушли неофициально. Молча собрались и поехали», — цитирует специалиста ТАСС.

Тренер также заявил, что для него поступок спортсменок стал неожиданностью.

«Не могу назвать это потерей. Просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать», — добавил Большаков.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию об уходе российских биатлонисток в сборную Украины.