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Тренер сборной России об уходе трёх биатлонисток в сборную Украины: они поступили непорядочно

02 августа 2018, 14:39  •  116 • Украина
Старший тренер сборной России по резерву Николай Большаков прокомментировал уход россиянок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в национальную команду Украины.
 
РИА Новости
 

«Они были в нашем списке и никакого разрешения на переход не получали — ушли неофициально. Молча собрались и поехали», — цитирует специалиста ТАСС.

Тренер также заявил, что для него поступок спортсменок стал неожиданностью.

«Не могу назвать это потерей. Просто считаю, что они поступили непорядочно. У меня даже не укладывается в голове, как можно было просто так взять и уехать», — добавил Большаков.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал информацию об уходе российских биатлонисток в сборную Украины.

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