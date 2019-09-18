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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола пошутил о покупке квартиры на Украине

18 сентября 2019, 12:09  •  116 • Украина
Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола перед гостевым матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» пошутил, что купил квартиру на Украине.
 
© Russell Hart, via www.imago-images.de globallookpress.com
 

«Не надоело ли мне так часто встречаться с «Шахтёром»? Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтёра» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «МанСити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык, и мне очень нравится», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Шахтёра».

Он также отметил, что его коллективам всегда было сложно играть против донецкой команды и он очень уважает «Шахтёр».

Встреча состоится 18 сентября в Харькове на стадионе «Металлист» в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство АПЛ после поражения от «Норвича» в пятом туре первенства.

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