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Тренер Хачериди опроверг информацию о скором переходе в ЦСКА
31 июля 2019, 14:54 • 23 • Украина
Андрей Качан, личный тренер по физподготовке защитника сборной Украины по футболу Евгения Хачериди, опроверг информацию СМИ о переходе игрока в московский ЦСКА.
© aicfoto/AFLO globallookpress.com
В своём Instagram Качан опубликовал видеозапись, на которой также присутствует Хачериди, и заявил: «Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаём привет сайту Football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем её публиковать».
В настоящее время 32-летний Хачериди является свободным агентом. Его предыдущим клубом был греческий ПАОК, за который он провёл один сезон, сыграв в 11 матчах. Он является действующим игроком сборной Украины. На его счету три гола за 51 матч в составе национальной команды.
Ранее сообщалось, что Хачериди продолжит карьеру в ЦСКА.
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