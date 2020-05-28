«Тренд современной американской политики»: почему в США обсуждается возобновление ядерных испытаний

США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев, если президент даст соответствующее указание. Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя помощника главы Пентагона Дрю Уолтер. Ранее американские СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. По мнению экспертов, с момента принятия новой ядерной доктрины США делают всё, чтобы понизить порог применения ядерного оружия, что негативно влияет на стратегическую безопасность в мире.

США будут готовы к проведению ядерных испытаний в течение нескольких месяцев, если поступит соответствующее распоряжение президента Дональда Трампа. Об этом завил и.о. помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

Он отметил, что быстрое испытание с ограниченным сбором данных можно провести в сжатые сроки, если Белый дом распорядится это сделать. При этом чиновник американского оборонного ведомства отметил, что на подготовку более серьёзных испытаний со всем спектром сбора и анализа данных может потребоваться несколько лет.

«Более полное испытание, с полной диагностикой и большим объёмом данных, со всеми, так сказать, наворотами, может быть проведено через несколько лет. Но в конечном итоге, если президент распорядится ввиду каких-то технических или геополитических вопросов провести испытание системы, думаю, осуществить его можно довольно быстро», — заявил Дрю Уолтер 26 мая на мероприятии, организованном Институтом Митчелла.

Уолтер сообщил, что Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США (NNSA), которое осуществляет надзор за техническим обслуживанием ядерного оружия, «обязано сохранять возможность возобновить проведение испытаний в определённые сроки».

Чиновник добавил, что у NNSA есть буровая скважина на Невадском полигоне, которая подойдёт для проведения такого экстренного испытания.

Стоит отметить, что с подобным заявлением Уолтер выступил через несколько дней после того, как американские СМИ растиражировали сведения о якобы идущих в Белом доме дискуссиях по возобновлению ядерных испытаний. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Трампа.

В материале издания утверждалось, что этот вопрос был поднят на встрече с представителями органов национальной безопасности, которая прошла в Белом доме 15 мая. В ходе дискуссии якобы было выдвинуто предположение о том, что если США покажут России и Китаю, что могут провести «быстрое испытание», это может укрепить позицию Вашингтона на возможных трёхсторонних переговорах с Пекином и Москвой.

Ссылаясь на источник, The Washington Post отмечает, что однозначного мнения по возврату к ядерным испытаниям достигнуто не было, однако в администрации Трампа не исключили дальнейшего обсуждения этого вопроса. Официально Белый дом подобную информацию не комментировал.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, вероятность проведения новых испытаний Пентагоном велика, поскольку США в последнее время стали технически поддерживать ядерные полигоны в состоянии готовности к проведению подобных экспериментов и подземных ядерных испытаний.

«Также сейчас вырабатываются новые оперативные планы, которые позволят сократить необходимое время для проведения ядерных испытаний с момента получения официальной директивы со стороны президента США. Политика администрации Трампа подразумевает то, что распоряжение на проведение таких испытаний вполне возможно», — пояснил эксперт.

Соответствие доктрине

США не проводили ядерные испытания с 1992 года. Вместо этого проводились так называемые эксперименты c докритической массой плутония для проверки того, сохраняют ли американские боеголовки свой разрушительный потенциал, находясь на хранении. Также Соединённые Штаты не производили новых плутониевых сердечников для ядерного оружия, полагаясь на уже сформированные запасы.

Однако с приходом к власти Дональда Трампа в США был взят курс на усиление ядерных сил. Так в 2017 году 45-й президент США отдал распоряжение о подготовке новой ядерной доктрины и начале программы модернизации и обновления американского атомного арсенала.

Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США

© energy.gov

Новая ядерная доктрина США была принята в начале 2018 года. В итоге были засекречены данные о количестве имеющихся у США ядерных боеголовок. Тогда же Трамп отдал распоряжение об обновлении ядерного арсенала и возобновлении производства плутониевых сердечников в количестве примерно 80 штук в год.

Кроме того, Вашингтон активно демонтирует систему международной безопасности и нераспространения ядерного оружия, которая была создана после холодной войны.

Этот процесс начался ещё задолго до избрания Дональда Трампа — в начале 2000-х годов администрация Джорджа Буша объявила о выходе из договора по ПРО от 1972 года. По условиям соглашения Вашингтон и Москва взяли на себя обязательства по взаимному ограничению систем противоракетной обороны — стороны исходили из того, что это может уменьшить риск ядерного конфликта.

Джордж Буш посчитал договор устаревшим, и уже в 2002 году документ прекратил своё действие.

Однако именно при Дональде Трампе процесс выхода США из международных соглашений в области безопасности был значительно ускорен. Так, в 2019 году Вашингтон вышел из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а весной 2020 года — из Договора об открытом небе.

Также неясной остается судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который прекратит свое действие в феврале 2021 года, если не будет продлен ещё на пять лет. Американская сторона делает противоречивые заявления по продлению договора, высказывая намерения привлечь к нему Китай.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова новая ядерная доктрина США вкупе с подобными действиями Вашингтона свидетельствуют о том, что американская сторона активно стремится к тому, чтобы понизить порог применения ядерного оружия.

«Пентагон и американские политики решили, что война с применением ядерного оружия с ограниченной мощностью может превратиться в некую игру, которая не повлечёт никаких страшных последствий для американской стороны. Это ошибочный, примитивный подход, который толкает мир к страшной ситуации», — отметил эксперт.

Российская позиция

Официальные лица РФ ранее уже обращали внимание на попытки США подготовить почву для возобновления ядерных испытаний.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва видит тревожные признаки начала в США медийной кампании по подготовке почвы для окончательного отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), что ставит под вопрос будущее этого документа.

Этот документ был подписан в 1996 году, однако целый ряд государств, включая Соединённые Штаты и Китай, его до сих пор не ратифицировали. Россия же ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году. Страны, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.

Ядерные испытания «Присцилла» в 1957 году

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В сентябре 2019 года Сергей Лавров заявил, что Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные державы также будут его соблюдать.

Сегодня США делают всё, чтобы выйти из всех основополагающих международных договоров, которые обеспечивают мировую стабильность, отметил Юрий Кнутов в беседе с RT. По его словам, конечной целью Вашингтона является вывод ядерного оружия в космос.

«Пентагон возвращается к реализации этой программы, потому что ему нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию, которое уже стоит на дежурстве. Можно было бы продлить договор СНВ-3, параллельно вести переговоры о СНВ-4. Но США предпочитают сохранять политику глобального доминирования, многополярный мир их не устраивает, поэтому сейчас раскручивают новый этап гонки вооружений», — отметил эксперт.

Политика США будет ориентирована на возвращение к развитию ядерного оружия, причём это касается как разработки новой концепции применения атомного оружия, так и развития американского ВПК в этой сфере, в том числе производства боезарядов малой мощности с низким порогом применения, отметил в беседе с RT Сергей Ермаков.

«Официальные заявления и политика администрации Трампа на протяжении последних лет демонстрируют, что США действительно намереваются сделать ядерное оружие одним из столпов обеспечения своей национальной безопасности и стремятся, в том числе делая ставку на новые виды ядерного оружия, добиться некого превосходства, преимущества над Россией и Китаем», — пояснил политолог.

Такие постулаты заложены и в концептуальных американских стратегических документах, которые сегодня определяют долгосрочное развитие вооружённых сил США, их военно-политический курс, в том числе и ставку на ядерное оружие, подчеркнул эксперт.

Факт проведения новых ядерных испытаний достаточно негативно отразится на стратегической стабильности во всём мире, под вопрос встанет судьба ДВЗЯИ, добавил Сергей Ермаков.