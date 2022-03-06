Тренд на сдерживание России: почему в Финляндии заявили о готовности обсуждать вступление в НАТО

Финляндия готова обсуждать вступление в НАТО на парламентском уровне, так как отношение населения страны к этому вопросу изменилось, заявил президент республики Саули Ниинистё. По его словам, сейчас идёт оценка последствий, рисков и преимуществ такого шага. При этом Ниинистё подчеркнул, что решение о подаче соответствующей заявки должен принимать парламент. Ранее в МИД РФ заявили, что возможное принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс повлечёт за собой ответные шаги со стороны Москвы. Эксперты отмечают, что вступление в военно-политические блоки Запада прежде нейтральных стран повысит риски для безопасности в Европе.

Финляндия готова обсуждать возможное вступление страны в НАТО на парламентском уровне. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Теперь мы открыты к обсуждению этого вопроса с нашим парламентом. Мы стараемся определить все обстоятельства, а также риски и плюсы, и эта работа ведётся у нас весьма эффективно и в самые сжатые сроки», — сказал финский президент, находящийся с визитом в США.

Он обратил внимание на то, что общественное мнение по этому вопросу в Финляндии и Швеции изменилось и что по результатам последних соцопросов большинство граждан обеих стран поддерживают вступление в альянс.

При этом в интервью PBS Ниинистё отметил, что окончательное решение ещё не принято.

«У нас в Финляндии идёт весьма и весьма интенсивная и важная дискуссия насчёт НАТО, членства в НАТО и подачи заявки. Но, как я и сказал, дискуссия ещё ведётся, и наш парламент очень активно этим занимается. И в конечном итоге соответствующее решение будет приниматься парламентом», — пояснил президент.

Согласно данным опроса, проведённого в конце февраля по заказу финской телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против — 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда проходил предыдущий аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.

«Очень близкие партнёры»

Напомним, что Швеция и Финляндия сохраняют статус нейтральных стран со времён холодной войны. В случае с Финляндией это было достигнуто после дипломатического взаимодействия с СССР после Второй мировой, в которой финская сторона воевала на стороне нацистской Германии.

Тем не менее, несмотря на внеблоковый статус и развитие собственных оборонных возможностей, обе страны сотрудничают с НАТО.

Однако в последнее время на фоне ухудшения отношений стран Запада с Россией всё чаще начали появляться сообщения СМИ и заявления официальных лиц о том, что Хельсинки и Стокгольм могут стать новыми членами альянса.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

© Dursun Aydemir/Anadolu Agency/Getty Images

Так, генсек блока Йенс Столтенберг в середине января заявил, что вступление этих стран в блок может произойти очень быстро, если они примут соответствующее политическое решение.

«Финляндия и Швеция — очень близкие партнёры, участвующие в программе расширенных возможностей. У нас с ними есть опыт совместной работы, совместных учений, совместной подготовки. В большинстве сфер они соответствуют стандартам НАТО. Институты обороны и безопасности у них здорово организованы и отличаются хорошей системой управления. Так что во многом они, конечно же, очень близки к НАТО с учётом всех аспектов. В связи с этим, если они решат подать заявку, процесс может пройти очень быстро», — приводятся слова Столтенберга на официальном сайте альянса.

Позднее Столтенберг сообщил, что пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит альянса по ситуации вокруг Украины, на территории которой 24 февраля началась спецоперация Вооружённых сил РФ.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в январе также заявила, что Вашингтон готов обсуждать с Хельсинки и Стокгольмом их возможное вступление в НАТО. По её словам, последние пять президентских администраций в США якобы были готовы начать эту дискуссию «в любое время».

По словам Нуланд, обе страны могут быть приняты в ряды Североатлантического альянса в более короткий срок, так как они отличаются высоким уровнем демократии.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки готов попросить членства в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности. В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отмечала, что власти страны на данный момент не планируют направлять заявку на вступление в НАТО.

«Критический шаг»

В МИД РФ заявили, что возможное принятие Швеции и Финляндии в НАТО повлечёт за собой ответные шаги со стороны Москвы. В частности, об этом 25 февраля говорила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что страны НАТО ищут новые оправдания и прячутся друг за друга, когда речь заходит о данном России обещании о нерасширении блока на восток. Однако Москве нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии безопасности от США и Североатлантического альянса.

МИД России

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьёзные военно-политические последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — подчеркнула Захарова.

Политолог Александр Асафов в беседе с RT заметил, что заявления президента Финляндии Ниинистё о готовности обсуждать вступление в НАТО продиктованы изменением политической обстановки в Европе из-за спецоперации на Украине.

«Безусловно, эти слова Ниинистё и представителей Косова, которые внезапно захотели в НАТО, — это всё элементы единого процесса по усилению давления на Россию, в том числе посредством военно-политических блоков», — подчеркнул Асафов.

При этом он усомнился в том, что по возможному членству Финляндии и Швеции в НАТО могут быть приняты какие-то мгновенные решения.

«В противном случае на этом фоне ещё более наглядным станет отсутствие деятельной поддержки альянсом Украины, которая запросила у НАТО немедленную помощь и раскритиковала блок за нежелание вводить бесполётную зону над её территорией», — пояснил эксперт.

Следующие шаги альянса в этом направлении станут известны после полноформатного саммита НАТО, который ранее был запланирован на лето 2022 года, считает Асафов.

«Возможно, на грядущем саммите НАТО в июне, на котором должна была обсуждаться новая доктрина блока, они продвинутся в этом направлении, но каких-то моментальных или сиюминутных действий, скорее всего, не будет. Конечно, при изменении ситуации, при необходимости ещё большего давления на Россию, возможно, такое решение и будет принято, особенно в отношении Финляндии», — рассуждает политолог.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что коллективный Запад пользуется ситуацией вокруг Украины, чтобы привлечь на свою сторону государства, которые ранее сохраняли нейтралитет.

«Очевидно, что Запад консолидируется на основе антироссийской политики. Вступление этих стран в НАТО будет угрожать национальной безопасности России. Финляндия долгое время занимала нейтральную позицию к РФ, и отношения с ней были довольно стабильные», — рассказал аналитик.

С его точки зрения, глава Финляндии заявил о некоем парламентском обсуждении этого вопроса и опросах общественного мнения для того, чтобы создать видимость, что это решение будет приниматься якобы гражданами страны.

«Однако очевидно, что всё это будет происходить под непосредственным давлением со стороны властей. Тренд ясен, и он направлен на сдерживание России», — говорит политолог.

Вступление бывших нейтральных государств в НАТО не будет способствовать снижению напряжённости в Европе, добавил Блохин.