«Тренд на ограничение влияния КНР»: как США развивают антикитайскую стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе

В ходе четырёхстороннего онлайн-саммита по безопасности лидеры США, Индии, Австралии и Японии обсудили «вызов, исходящий от Китая». Об этом сообщил помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, главы государств «дали понять, что никто из них не питает иллюзий» относительно КНР. При этом Салливан подчеркнул, что Вашингтон намерен «одержать верх» в «жёстком соперничестве» с Пекином. Эксперты считают, что новая администрация Белого дома активно «формирует коалицию против Китая». По мнению аналитиков, речь о военной кампании не идёт, однако Вашингтон будет стремиться всеми силами ограничить китайское влияние в Индо-Тихоокеанском регионе.

Лидеры США, Индии, Австралии и Японии обсудили «вызов, исходящий от Китая», во время четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad, «четвёрка»), состоявшегося 12 марта. Об этом рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Они ясно дали понять, что никто из них не питает иллюзий относительно Китая», — сказал он.

По словам Салливана, в Вашингтоне полагают, что американской стороне «в конечном итоге предстоит вступить в жёсткое соперничество с Китаем».

«И мы (США. — RT) намерены одержать верх в этом соперничестве. Он (президент. — RT) накапливает ресурсы, необходимые нам для победы», — подчеркнул помощник Байдена.

Салливан также рассказал, что после работы, проделанной за последние 50 дней, он с госсекретарём Энтони Блинкеном будет «выступать на встрече с высокопоставленными представителями Китая с позиции силы».

Кроме того, помощник главы Белого дома подчеркнул, что «четвёрка», с точки зрения американской стороны, — «это не военный альянс и не новое НАТО». По его словам, это группа стран, которая продолжит «совместную работу во имя свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона».

Кроме того, Вашингтон, Нью-Дели, Канберра и Токио по итогам виртуального саммита выпустили совместное заявление, которое опубликовал на своём сайте Белый дом.

«Мы будем и дальше поддерживать приоритет международного права в морской сфере, опираясь в особенности на Конвенцию ООН по морскому праву, а также способствовать сотрудничеству, в том числе по вопросам морской безопасности, чтобы отвечать на вызовы, с которыми в районе Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей сталкивается морской порядок, основанный на правилах», — говорится в этом документе.

Как отметил президент США в ходе виртуальной встречи, четырёхсторонний диалог по безопасности впервые прошёл на уровне лидеров государств.

«Кроме того, это первый многосторонний саммит, который мне дано принимать в качестве президента», — сказал Джо Байден.

Американский лидер также подчеркнул, что «четвёрка» будет «одной из ключевых площадок для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Эта группа играет особо важную роль, поскольку она нацелена на поиск практических решений и достижение конкретных результатов», — пояснил президент.

«Привлечь Китай к ответственности»

О важности своего присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе США за последнее время заявляют далеко не впервые. В частности, соответствующий тезис содержится в промежуточном стратегическом руководстве по национальной безопасности, опубликованном 3 марта.

«Что же касается остального мира, по мере того как мы (Соединённые Штаты. — RT) позиционируем себя с целью сдерживания наших противников и защиты наших интересов в сотрудничестве с нашими партнёрами, наше присутствие будет наиболее значительным в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе», — говорится в документе.

Его авторы также констатируют, что «напористость Китая стремительно возросла».

«Он является единственным конкурентом, который потенциально может объединить свои экономические, дипломатические, военные и технологические силы, чтобы на долгосрочную перспективу бросить вызов для стабильной и открытой международной системы», — считают в Вашингтоне.

При этом в документе утверждалось, что вместе со своими союзниками и партнёрами американская сторона может «модернизировать архитектуру международного сотрудничества» и привести её в соответствие с вызовами XXI века.

В начале февраля госсекретарь Блинкен заявил, что Соединённые Штаты намерены «привлечь Китай к ответственности за действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

10 февраля во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Джо Байден заявил о своей обеспокоенности по поводу «принудительных и недобросовестных методов Пекина в экономике».

Впоследствии на Мюнхенской конференции американский лидер призвал международное сообщество «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

«Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — подчеркнул он.

После этих заявлений Вашингтон 12 марта опубликовал список китайских фирм, которые якобы угрожают национальной безопасности. В их числе оказались Huawei Technologies Co., ZTE Corp, Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

«Продолжат давить на Пекин»

Комментируя риторику Вашингтона по азиатскому направлению, эксперты отмечают, что, несмотря на заявления США об отсутствии планов превращать «четвёрку» в новое НАТО, минувший саммит говорит о том, что Белый дом «усиленными темпами формирует коалицию против Китая, пусть пока и условную».

«Вашингтон пытается включить в это объединение те страны, которые Китай рассматривают как соперника. Главную ставку в процессе «сдерживания» КНР США делают уже не на своих традиционных союзников, таких как Япония, Австралия или Южная Корея. Речь идёт о новых партнёрах, в частности Индии. Именно эта страна выходит на передний план, поскольку в перспективе её экономика по масштабам может быть сравнима с китайской», — пояснил в интервью RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Схожей позиции придерживается и врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. По его словам, Китай «становится поводом для объединения государств, у которых есть свои претензии к КНР».

«То есть речь идёт о некой «общей опасности», и на этом новая администрация США выстраивает свою стратегию и взаимодействие с другими странами. Тут можно говорить о «сверке координат», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Константин Блохин, в свою очередь, полагает, что виртуальный саммит лидеров стран «четвёрки» «подчёркивает актуальность тренда на ограничение влияния Китая в регионе».

«Примечательно, что начал раскручивать этот тренд Дональд Трамп. И новый американский лидер, несмотря на то что сам же критиковал политику своего предшественника и обещал изменить подход к КНР, сейчас, по сути, продолжает начатый прошлой администрацией внешнеполитический курс», — отметил эксперт.

Он ожидает, что США «продолжат всеми силами давить на Пекин».

«Тут нельзя исключать и попытки дестабилизировать ситуацию внутри Китая. Параллельно будет идти «демонизация» КНР, которая необходима, чтобы обосновать агрессивные действия Соединённых Штатов в отношении азиатской державы. Продолжится и экономический прессинг. Будет увеличиваться разрыв торговой взаимозависимости между США и Китаем. Процесс идёт пока медленными темпами, но Вашингтон и Пекин уже переориентировали часть своих поставок на другие страны», — сказал аналитик.

В целом активизация США в Индо-Тихоокеанском регионе ещё больше накалит ситуацию, однако это вряд ли приведёт к прямому вооружённому конфликту, считает Блохин.

«Соединённые Штаты не готовы к военному сценарию в отношении Китая. Хотя они об этом периодически говорят. Но, скорее, это работает как элемент информационно-психологической войны против республики», — рассуждает эксперт.

При этом Алексей Маслов сомневается, что Вашингтон в вопросе противодействия КНР сможет полностью перетянуть на свою сторону Индию и Австралию.

«США, конечно, попробуют продвигать антикитайские экономические инициативы, в том числе и на платформе «четвёрки». Однако, учитывая, что Китай весьма преуспел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он обыгрывает США и другие страны по экономическому развитию. Между тем как для Индии, так и для Австралии КНР является крайне важным торговым партнёром. Та же Канберра, поддержав многие антикитайские инициативы Вашингтона, понесла немалые убытки в экономическом плане. Индии также невыгодно полностью ломать свои отношения с КНР», — пояснил аналитик.

Кроме того, по его словам, Китай уже умеет подстраиваться под изменяющуюся реальность.