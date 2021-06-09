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«Тренд к милитаризации региона»: какие цели преследуют учения США и их союзников Arctic Challenge

09 июня 2021, 07:25  •  86 • В мире
Военные учения Arctic Challenge носят провокационный характер и расходятся с заявлениями американских властей о безальтернативности мирного развития Арктического региона. Об этом заявили в российском посольстве в США. В манёврах задействованы военно-воздушные силы ряда стран НАТО, включая США и Великобританию, а также самолёты ВВС Швеции и Финляндии. Как отметили в Вашингтоне, подобные учения подают «мощный сигнал сдерживания». Аналитики констатируют, что активность США и их союзников в Арктике в последнее время возросла. При этом Вашингтон критикует деятельность Москвы в регионе, пытаясь, например, оспорить её право регулировать движение судов по Северному морскому пути. Эксперты отмечают, что такой курс США является посягательством на действующее международное право и суверенные интересы России.
 
Истребители F-16 ВВС США © U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart
 

Стартовавшие на севере Скандинавского полуострова международные военные учения Arctic Challenge противоречат озвученным властями США тезисам о необходимости мирного развития Арктики. Об этом заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Манёвры Arctic Challenge с участием командования ВВС США в Европе и Африке провокационны. Не способствуют укреплению доверия в Европе. Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона», — говорится в сообщении, размещённом на странице российского диппредставительства в Twitter.

❗️Exercises #ArcticChallenge with participation of @HQUSAFEAFAF are provocative. These maneuvers do not establish any framework for mutual trust in Europe and contradict to peaceful and sustainable development of #ArcticRegion

— Russian Embassy in USA

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