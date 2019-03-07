Президент России Владимир Путин в четверг встретился с сотрудниками Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках визита глава государства подарил правоохранителям орловского рысака и поздравил женщин-полицейских с 8 марта. Он также прокатился с ними на лошади по манежу.

"Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три функции", - пошутил Путин.

Ранее стало известно о том, что полицейские преподнесли президенту России символический подарок: подкову.