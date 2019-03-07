Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Руccкую лягушку вaрят медленно. Стрaшилки от Игоря Шишкина
Европейские страны ГРАБИЛИ богатства всего мира! Печальный прогноз от Кедми
Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналиста
"Укpaина - пoдcтилкa CША!" Отчуждение народа от власти! Вечер с Соловь...
Главная / Политика

07 марта 2019, 21:09  •  25 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече со служащими в полиции девушками дал совет: для того, чтобы сохранять в отличной форме фигуру, им нужен тренажер, массажер и ухажер. Видео было опубликовано в соцсетях.
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с сотрудниками Первого Оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках визита глава государства подарил правоохранителям орловского рысака и поздравил женщин-полицейских с 8 марта. Он также прокатился с ними на лошади по манежу.
"Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три функции", - пошутил Путин.
Ранее стало известно о том, что полицейские преподнесли президенту России символический подарок: подкову.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
07 марта 2019, 11:24
Не докрутил: В Сети недовольны "слишком мягким" жестким ответом Медведева американскому послу
06 марта 2019, 22:24
Нет причин: Россия не изменит планы по поставкам оружия в Индию из-за инцидента в Кашмире - МИД
07 марта 2019, 17:54
"Сказал чиновник не по службе - увольнение": Михеев предложил "доработать" закон о запрете оскорбления власти - видео
Загрузка...
07 марта 2019, 08:09
"Начать изучение с азов": Медведев вынес вердикт некомпетентному американскому дипломату
07 марта 2019, 14:39
"Это уже предел": Зеленского заподозрили в отмывании денег
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 марта 2019, 11:24
От "миллиарда для мамы" до завышенных тарифов. Наталья Поклонская опубликов...
07 марта 2019, 01:39
Уровень "плоской Земли": Постпред Британии в ООН публично оскорбила науку Р...
07 марта 2019, 14:39
Солдаты Асада захватили в плен американцев
07 марта 2019, 04:54
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к бегств...
07 марта 2019, 04:54
По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "деф...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2019, 03:24
В Польше увековечивают память военного преступника – убийцы белорусов
06 марта 2019, 15:54
Ни одного попадания: Особенности российских Су-30 позволили ВВС Индии спастись от американских ракет в бою
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают
05 марта 2019, 09:12
"США не могут честно конкурировать!" Китай показал США, кто в доме ХОЗЯИН!
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.