Трехсторонняя миссия: справороссы назвали кандидатов на выборы в ГД

Справороссы планируют стать основным конкурентом «Единой России» на грядущих парламентских выборах, сообщили «Известиям» в руководстве партии. На съезде, который состоялся в подмосковном Красногорске, политсила определила и утвердила список кандидатов, которые пойдут на выборы в Думу. Эксперты, впрочем, считают, что внутренние конфликты партийцев на местах могут создать угрозу для итоговых результатов. И поэтому справороссам предстоит предложить дополнительные аргументы в свою пользу.​

Списочный лист​

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» последней из парламентских партий провела предвыборный съезд, на котором представила свою программу и определила кандидатов на грядущую кампанию. Мероприятие, где побывали и «Известия», прошло 26 июня в подмосковном Красногорске. ​Всем участникам форума выдали сувениры с символикой партии, а также предложили на выбор одну из книг сопредседателя партии Захара Прилепина.​ Посетил съезд и один из самых медийных членов объединения — звезда голливудских боевиков Стивен Сигал. В предстоящей кампании, правда, актер участвовать не сможет.​

Актер Стивен Сигал (справа) на съезде объединенной политической партии «Справедливая Россия — За правду» в Москве Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Центральным событием для партийцев стало утверждение кандидатур, которые пойдут на думские выборы. В федеральную часть списка вошли пять человек — лидеры партии Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.​

При этом многие активные справороссы будут защищать честь партии в региональных списках. Среди них есть и действующие депутаты Госдумы: Михаил Емельянов (первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству), Федот Тумусов (первый зампред комитета по охране здоровья), Валерий Газзаев (глава комитета по делам национальностей), Олег Шеин (член комитета по социальной политике), Игорь Ананских (зампред Госдумы), Алексей Чепа (зампред комитета по международным делам), Дмитрий Ионин (первый зампред комитета по энергетике) и Валерий Гартунг (первый зампред комитета по экономической политике).

Глава комитета по ЖКХ Галина Хованская была включена в список кандидатов от Москвы. От Санкт-Петербурга справороссы выдвинули Олега Нилова (первый зампред комитета по контролю и регламенту) и Елену Драпеко (первый зампред комитета по культуре).

Стоит напомнить, что эта партия в своем нынешнем виде появилась совсем недавно: она была основана 22 февраля в результате слияния «Справедливой России» с «За правду» и «Патриотами России». Лидером единой политсилы стал Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин — сопредседателями.

Председатель объединенной политической партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Лидеры партии обозначили свои амбиции ранее и подтверждают их — мы считаем, что вполне можем потеснить партию власти. Потому что люди ждут справедливости, а не формализма. Реальной поддержки, а не заявлений о ней. Три политические силы объединились, чтобы вместе победить в России нищету, коррупцию и криминал, — сообщил «Известиям» председатель партии Сергей Миронов.

На пресс-подходе в рамках съезда он также заявил, что объединение будет бороться минимум за второе место на грядущих парламентских выборах.​

Внутренние проблемы

При этом в руководстве объединенной политсилы отметили, что понимают невозможность борьбы за лидерство в Думе VIII созыва.

— Мы стремимся бороться за первое место, но хорошо понимаем, что эта задача непростая. Поэтому перед нами стоит задача стать ведущим конкурентом «Единой России», — сообщил «Известиям» секретарь президиума центрального совета партии Олег Шеин.

Он также рассказал, что партия будет вести консультации с КПРФ по разделу одномандатных округов. По словам Шеина, основная политика партии будет связана с наиболее близкими людям темами — прогрессивной шкалой налогообложения, безусловным базовым доходом, снижением пенсионного возраста и другими аспектами.

К слову, сопредседатель партии Захар Прилепин 24 июня приезжал на съезд КПРФ, чтобы договориться с коммунистами о союзе.

Сопредседатель партии — председатель палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Мы предлагаем 19 августа в честь 30-летия ГКЧП создать большую левую коалицию в самой Думе и вне ее, а также подписать меморандум о сотрудничестве, — сообщал политик «Известиям».

Однако в руководстве КПРФ это назвали попыткой политического пиара и не пустили лидера конкурирующей политической силы на мероприятие.

Любое изменение и слияние партий друг с другом не бывает безболезненным, отметил в разговоре с «Известиями» председатель Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский.

— С одной стороны, это плюс. С другой стороны, складывается конфигурация старых и новых партий в каждом конкретном регионе. «Справедливая Россия» на выборах очень сильно зависит от своих региональных объединений и региональных лидеров. Очень часто бывает, что партию вытягивают сильные фигуры на местах, одномандатники. Здесь многое будет зависеть​ от конфликтов в таких ключевых регионах, — отметил специалист.

​Для достижения весомых результатов партия должна показать дополнительные аргументы в свою пользу, считают политологи.

— Ожидания от «Справедливой России» оказались позитивными, но пока несколько завышенными, — в разговоре с «Известиями» отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.​

Указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября президент подписал 17 июня, дав официальный старт избирательной кампании. Уже 19 июня правящая партия «Единая Россия» провела съезд, в ходе которого Владимир Путин назвал пятерку лидеров списка ЕР и выдвинул новые инициативы в социальной сфере. 24 июня состоялся съезд КПРФ, а 24-го прошли мероприятия «Справедливой России».