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Трехсторонняя комиссия одобрила проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год
16 сентября 2020, 03:00 • 47 • Политика
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год. Об этом во вторник, 15 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Ранее во вторник заместитель премьера провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению... проектов федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. <...> В результате обсуждения проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов в основном были одобрены», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что проект федерального бюджета на три года будет рассмотрен правительством России 16 сентября. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что бюджетная комиссия одобрила основные параметры «прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета вместе с проектами бюджетов трех государственных внебюджетных фондов».
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