Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

Трехсторонняя комиссия одобрила проекты бюджета ПФР, ФСС и ФОМС на 2021 год

16 сентября 2020, 03:00  •  47 • Политика
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила проекты бюджета Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год. Об этом во вторник, 15 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Ранее во вторник заместитель премьера провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Основное время участниками заседания было уделено рассмотрению... проектов федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов. <...> В результате обсуждения проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов в основном были одобрены», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что проект федерального бюджета на три года будет рассмотрен правительством России 16 сентября. При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что бюджетная комиссия одобрила основные параметры «прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета вместе с проектами бюджетов трех государственных внебюджетных фондов».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



47
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 23:20
У Белоруссии появился повод признать Крым российским
15 сентября 2020, 23:20
В России объяснили конфуз с плакатом Трампа и нашими истребителями
16 сентября 2020, 01:10
Откровения Трампа об убийстве Асада обескуражили Пушкова: "Потрясающая наглость"
16 сентября 2020, 01:10
"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска
16 сентября 2020, 01:10
"Нам нужен газ": Берлин пояснил своё отношение к "Северному потоку - 2"
16 сентября 2020, 01:10
"Ещё ничего не известно, а виновных уже назначили": В Совфеде пообещали ответ на "список Навального"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
14 сентября 2020, 05:10
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощутила вкус крови
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.