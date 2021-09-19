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Трехдневное голосование завершилось на Чукотке и Камчатке

19 сентября 2021, 12:50  •  83 • Политика
На Чукотке и Камчатке завершилось трехдневное голосование, в рамках которого россияне выбирали депутатов Государственной думы и членов региональных законодательных собраний.
Избирательные участки закрылись в 20:00 19 сентября по местному времени (11:00 мск). По данным избиркома, явка на Камчатке превысила 38%. Члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.
В других регионах России голосование продолжается.
Как рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, по состоянию на 10:00 мск 19 сентября явка на выборах в Госдуму по всей России составила 35,69%. Ранее в этот день председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов рассказал, что явка в Москве на выборах в Госдуму РФ с учетом онлайн-голосования на 20:00 мск 18 сентября превысила 34,4%. В оперативном штабе по наблюдению за голосованием также отметили, что участие на выборах в столице за два прошедших дня приняли более 1,7 млн человек.
Иностранные наблюдатели указали на высокую организацию и прозрачность выборов, подчеркнув, что нарушений выявлено не было. Так, международный наблюдатель омбудсмен Сербии Зоран Пашалич 18 сентября отметил, что выборы в России организованы в соответствии с законом, а депутат мажилиса парламента Казахстана Вера Ким заметила, что Москва задает тон введением системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая дает уникальную возможность гражданам участвовать в выборах, находясь дома.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходят в новом, трехдневном формате. 19 сентября является основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. Возможность онлайн-голосования предоставлена жителям семи регионов: Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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