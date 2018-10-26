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«Трех телефонов нет»: Белый дом официально опроверг информацию о количестве айфонов Трампа
26 октября 2018, 06:24 • 25 • В мире
В Белом доме отрицают тот факт, что у президента США Дональда Трампа сразу несколько мобильных устройств, а также то, что его телефон можно прослушать.
Белый дом официально опроверг материал, опубликованный газетой The New York Times, которая утверждает, что у президента США Дональда Трампа три мобильных, часть из которых легко прослушивает разведка России и Китая. Телефон, которым пользуется Трамп, прослушать невозможно, уверяют в Белом доме.
С соответствующими словами выступил представитель Белого дома Хоган Гидли. Он назвал материал The New York Times недостоверным. Также он опроверг некоторые факты приведенные в нем. Например, у президента нет трех смартфонов. А только один айфон, который проходит регулярную проверку и спецслужб.
Отметим, что примерно это же уже успел написать в своем Twitter и сам президент США.
Напомним, что The New York Times утверждала, что из-за того, что Трамп путает телефоны для написания твитов и звонков их могут прослушивать разведки других стран – России и Китая.
«Статья, написанная New York Times, представляет недостоверную информацию о мобильном телефоне президента и его использовании. У президента нет трех мобильных телефонов. У него один официальный правительственный iPhone», — заявил журналистам представитель Белого дома Хоган Гидли.
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