Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в...
"Есть лохи, а есть нечто": Госкомпании помахали России рукой
Главная / Аналитика

Требуются тупые потребители: почему детей боятся отдавать в школы

19 июня 2021, 08:40  •  133 • Аналитика
© REUTERS / Brendan McDermid
Внутренняя борьба в США развивается вокруг нескольких сюжетов, есть старые (типа пересмотра итогов прошлогодних президентских выборов), но есть сюжеты и новые. В том числе вот какой: возникло движение за то, чтобы не отдавать детей в школы, учить их дома.
На данную тему есть серьезные публикации. Вот эта, например, на ресурсе Daily Signal фонда "Наследие", она серьезнее и мрачнее некуда. Напоминает об очевидном: попросите ваших детей, близких к завершению школы, объяснить, кто были Сталин или Бетховен, когда шла американская Гражданская война и какие в стране есть органы власти, — и результат будет предсказуем.
А дальше в статье вот что: вы имеете дело с разгневанным поколением? А чего же детям этого поколения не гневаться, если они выходят из колледжа с громадным долгом за обучение, не получив за свои деньги почти ничего. Если они не белые гетеросексуальные мужчины, то твердо усваивают, что они — жертвы угнетения. Будущее этим выпускникам неясно, особенно если они верят, что им грозит вымирание из-за перемен климата. И вы еще хотите, чтобы они уважали вас, родителей? Нет, лучшее, что сейчас американцы могут сделать, чтобы противостоять левацкому разрушению страны, — это забрать детей у образовательной системы, которая активно и сознательно не дает им образования. И речь о десятках миллионов.
Ну и прочее в статье — эмоции: вы думаете, что придется уйти с работы и что это трудно — учить детей всему. Но не сделать этого — все равно что играть в русскую рулетку не револьвером с крутящимся барабаном, а пистолетом Макарова.
Здесь надо признаться: насчет Макарова — это не из американской статьи (там речь была о полностью заряженном револьвере), это классика великого русского юмора. Но есть и великий американский юмор, и сейчас самый популярный по этой части ресурс называется "Вавилонская пчела". Конечно, пчела не могла пролететь мимо такой темы, как американские школы.
Жужжит она вот что: не пытайтесь учить детей дома. Из них может получиться цисгендерный (то есть нормальный по сексуальной части) человек, и вы же не хотите таким образом создать еще одного угнетателя, рядом с которым трансгендерные люди не будут чувствовать себя в безопасности? А еще на уроках литературы дети не узнают о новых шедеврах, написанных цветными авторами, — этак можно докатиться до чтения Библии. Воспитанные дома могут вдобавок случайно узнать, что человек ценен, потому что сделан по образу и подобию Божьему, а тогда какой из ваших детей будет революционер, разносящий наше с вами общество вдребезги?
Шутки шутками, но вот реальная драка в городке Рэндольф в штате Нью-Джерси. Там в одной из школ решили вычеркнуть из расписания названия праздников — национальных, религиозных и прочих. Вместо них вписать емкое и обтекаемое слово: "выходной". А иначе в сегодняшней Америке практически любой праздник может хоть кого-то, да обидеть. Тогда группа родителей написала петицию, которая собрала 2300 подписей, за отставку всего школьного руководства. Другой пример: сразу в нескольких — республиканских, понятно, штатах принимаются законы, запрещающие на их территории преподавать в школах "критическую расовую теорию", которую всей стране навязывает нынешняя администрация демократов. Теория эта насчет того, что все белые — расисты, а Америка — расистское государство.
Вообще-то, честно говоря, если идет такая драка за школы, то действительно проще дать человеку домашнее образование, какое есть.
Теперь несколько наших выводов из всей этой истории. Первый и самый очевидный: государства, где идет вот такая гражданская война, нужно опасаться, но не надо бояться. Их болезнь, даже если от нее начнут выздоравливать, — это надолго.
Далее, наша реформа образования случилась в 90-е годы, когда в США и Европе безумие еще только начиналось, и это как-то утешает. Хотя специалисты говорят, что намеренная, через сниженный уровень образования, дебилизация своего же населения началась в Европе и США еще в 60-е годы прошлого века. История известная: корпорациям нужны тупые потребители их продукции, а не люди Ренессанса и Просвещения. И достаточно посмотреть на рекламу — уже у нас на телевидении и на прочих ресурсах, — чтобы в этом убедиться. Демонстративная дебильность образцового потребителя стала там нормой.
Дискуссия в России насчет ЕГЭ и прочих зол образования, так же, как насчет удручающего невежества нынешнего среднего выпускника средней школы, вяло течет с тех самых 90-х. И самое интересное в том, что она, эта дискуссия, ни к чему принципиальному не приводит. Все уперлось в старый аргумент: зато система единых для всей страны баллов для абитуриентов вузов предотвращает самую беспощадную из форм социального расслоения — образовательную. Ответный аргумент, напомню, состоит в том, что снижение образовательного и, соответственно, умственного уровня всего населения — это какой-то чересчур своеобразный способ добиваться равенства.
Нет такой партии из числа идущих на сентябрьские выборы в Госдуму, которая бы не выдвигала реформы в образовании (и медицине) во главу своих программ. Но даже сейчас споры о реформах продолжают течь вяло, упираясь все в тот же обмен взаимоисключающими аргументами: либо просвещение, либо социальное равенство.
Наверное, надо подождать еще немного и все это время как можно чаще обсуждать катастрофу, уже, как видим, постигшую американское и некоторые европейские общества. Тогда очень наглядным станет образ страны или стран, демонстрирующих нам лозунг "так жить нельзя". И мы соберемся наконец с мыслями насчет того, что такое вообще образование и для чего оно нужно людям и странам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






133
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 10:05
Киев решил сменить Вашингтон на посту мирового гегемона
16 июня 2021, 10:05
"Путина в президенты США!": Запад обсуждает интервью российского лидера
18 июня 2021, 09:45
Убийцы нового типа: на Россию напустили "стервятников"
17 июня 2021, 09:00
Запад и COVID-19 преподали России очередной урок демократии
18 июня 2021, 09:45
Украина объявила, почем всех простит
17 июня 2021, 01:40
Саммит обманутых американских надежд
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
12 июня 2021, 16:10
Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
12 июня 2021, 18:00
Почерк спецслужб, американцы либо турки. Кто убил русского солдата в Сирии
18 июня 2021, 08:50
Совбезу ООН раскрыли глаза на бессмысленное и жестокое нападение ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.