«Требуют отмены принятых Радой законов»: На Украине перекрыли дороги в 16 регионах страны

Автомобилисты перекрыли дороги в 16 областях Украины, протестами охвачены 56 городов страны. Протестующие требуют отменить ряд законов о старых автомобилях с регистрацией в ЕС.

На Украине автовладельцы перекрыли машинами дороги 16 областях страны. Из-за этого частично или полностью перекрыто движение на некоторых участках, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Участники акции протеста требуют отмены ряда законопроектов, принятых Верховной Радой Украины. В частности речь идёт о налогах на старые нерастаможенные автомобили с регистрацией в ЕС. Также протестующие требуют от властей снизить акциз на ввоз в Украину таких авто.

Организатором акций протеста выступила группа «Авто Евро Сила». На её странице в Facebook сообщается, что в протесте участвую автомобилисты из 56 городов Украины. Дороги полностью или частично перекрыты в 16 из 25 регионов страны.