Родственники 89-летней пенсионерки из Воронежа утверждают, что во время операции врачи ампутировали ей не ту ногу. По словам родных пожилой женщины, хирург должна была отнять правую нижнюю конечность, поражённую гангреной, но вместо этого операцию провели на левой ноге. Между тем в больнице утверждают, что состояние обеих ног требовало незамедлительного хирургического вмешательства. СК начал доследственную проверку действий врачей.

Воронежские следователи приступили к проверке информации о том, что во время операции в городской клинической больнице №3 89-летней пенсионерке якобы ампутировали здоровую ногу вместо больной.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября. После ампутации ноги родственники Марии Дроновой обнаружили, что врачи удалили ей не правую, а левую конечность.

«У моей мамы облитерирующий эндартериит, который привёл в гангрене правой ноги. Она очень долго отказывалась от госпитализации, принимала обезболивающие, но мы видели, что она просто погибает, и это было нестерпимо. В итоге она уже сама не выдержала и согласилась лечь в больницу. Больная нога заметно почернела, (она была. — RT) забинтована, но пальцы открыты, и её состояние прекрасно видно. Левая нога, которую ампутировали по ошибке, была слегка отёчна и имела покраснения из-за того, что была всегда опущена — в связи с болями мама все время находилась в сидячем положении. То есть никакого оперативного вмешательства ампутированная нога абсолютно не требовала», — рассказал RT сын пенсионерки Андрей Дронов.

Мария Дронова — заслуженный работник просвещения, много лет была учителем математики. «Она и сейчас, несмотря на возраст, по мере сил старается вести активный образ жизни, бесплатно занимается с внуками своих учеников, когда плохое настроение не телевизор смотрит, а задачки решает», — рассказывает сын.

Вместе с женой, медиком по образованию, мужчина 4 ноября находился возле операционной и ждал окончания операции.

«Когда всё закончилась, вышла врач, которая оперировала, сказала, что операция прошла нормально, сейчас её зашивают. Я зашёл к маме, она была в сознании, мы с ней пообщались, затем зашла жена. Именно она и поняла, что произошло. Заглянув под простыню, она едва вышла из реанимации — за стену держалась. Она с трудом смогла мне сказать, что произошло. Я кинулся в ординаторскую, схватил кого-то, уже не помню, взял историю болезни, повёл в палату. Говорю: «Глаза разуй, какая левая больная? Где направление?» Оказалось, что в нём на первой странице прямо указано: левая нога. То есть получается, что они там даже не задумались, что одна нога чёрная, а другая относительно нормальная. Написано левая — значит левая», — возмущается мужчина.

Сразу после операции родные женщины вызвали в больницу полицию, но та, по их словам, ничего предпринимать не стала. На следующий день сын пенсионерки обсудил ситуацию с заведующим отделением и главврачом больницы. Медики заверили его, что операция была проведена правильно и левая нога также нуждалась в срочной ампутации.

«Никто из них даже не думает признавать, что они что-то сделали не так. Но врачи хотя бы со мной встретились, поговорили, а вот от департамента здравоохранения области до сих пор никакой реакции вообще (нет. — RT). Мы вынуждены сами барахтаться», — сетует Дронов.

Семья женщины обратилась в Следственный комитет, где по факту заявления организовали доследственную проверку.

«Родственники потерпевшей обратились в Следственный комитет в понедельник, 5 ноября. В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза, на основании которой можно сделать вывод, была ли ампутирована здоровая нога или нет», — сообщили RT в ведомстве.

Между тем сын прооперированной женщины обвиняет медиков в фальсификации медицинских документов. По его словам, перед операцией в истории болезни женщины было отмечено, что ампутировать нужно только правую ногу, но когда он 5 ноября пришёл на встречу с заведующим отделением и главврачом, то в документе уже было указано, что обе ноги с почернением и их нужно ампутировать.

«Они просто поменяли прежний листок на другой, как будто так и было. Полный беспредел. Естественно, я отразил это в своём заявлении в СК», — возмущается Андрей.

Родные надеются, что в ситуации разберутся следователи СК, и не исключают обращения в суд.

«Самое страшное, что сейчас они требуют экстренно делать ампутацию второй ноги. Мы просто боимся, что она может не пережить второе подряд хирургическое вмешательство. Ещё перед первой операцией проводивший осмотр хирург этого же отделения предупреждал нас, что операция очень опасна, у нас дважды спрашивали согласие на её проведение. А теперь, получается, нужно делать и вторую сразу. Очень хотели бы привлечь дополнительных консультантов, чтобы понять, действительно ли её нужно делать так срочно, и тщательно оценить все риски», — говорит Дронов.

Местным СМИ удалось обсудить ситуацию с главврачом больницы Сергеем Шамсутдиновым.

Он заявил, что на данный момент по факту случившегося проводится разбирательство. Департамент здравоохранения Воронежской области уже изъял из больницы всю необходимую документацию. Кроме того, Шамсутдинов отметил, что у пациентки якобы были поражены обе ноги.

«По этому инциденту проводим разбирательство. Департамент здравоохранения затребовал у нас всю необходимую информацию. Однако предварительно могу сказать следующее: у пациентки были поражены обе ноги. Визуально, действительно, одна — в меньшей степени. И именно её ампутировали. Но она точно не была здоровой. Даже внешне нога проблемной выглядела. Ноги спасти было уже нельзя. Почему ампутировали именно её, а не ту, на которой визуально болезнь была более ярко выражена? Ждём объяснений хирурга. Однако женщина, делавшая операцию, явно принимала решение не одна. Дежурили 4 ноября четыре специалиста, и уверен, что хирург с ними советовалась», — приводи слова врача КП.

Киев пугает россиян, европейцев и сограждан, стремящихся в Крым По словам Шамсутдинова, на данный момент женщина находится в отделении интенсивной терапии. Её готовят к новой операции.

В департаменте здравоохранения региона RT заявили, что левая нога пациентке была ампутирована по медицинским показаниям.

«Пациентка поступила в учреждение с поражениями обеих нижних конечностей. Состояние левой вследствие острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни больной, поэтому консилиум врачей принял решение о её экстренной ампутации. Выбор лечебной тактики был обусловлен состоянием пациентки, течением заболевания и сопутствующей патологией. Дать объективную оценку действиям врачебной бригады хирургического отделения БУЗ ВО «Городская клиническая больница №3» могут только специалисты, в т. ч. в ходе судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время департамент здравоохранения проводит проверку фактов, изложенных в средствах массовой информации», — заявили в пресс-службе ведомства.

Комментируя ответ из областного департамента здравоохранения, Дронов в беседе с RT не скрывал своих эмоций.

«Это ложь от начала и до конца. Я был в больнице всё время и точно знаю, что кроме хирурга, который её осматривал, и хирурга, который делал операцию, там никого не было», — заявил мужчина.

Как долго продлится проверка, пока неизвестно. По закону у следователей есть 10 суток на принятие процессуального решения, но если к этому времени результаты экспертизы ещё не будут готовы, сроки проверки могут быть продлены ещё на 20 дней.