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«Требуют достаточно квалифицированного труда»: в России назвали отрасли с наибольшим числом высокооплачиваемых вакансий

06 сентября 2019, 17:24  •  69 • В России
Наибольшее количество вакансий с заработной платой от 80 тыс. руб. в месяц представлено в сферах транспорта, производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. В частности, на такую зарплату могут рассчитывать инженеры, водители грузового транспорта и электрогазосварщики. При этом в ряде отраслей предложения по зарплате находятся на уровне 300–400 тыс. рублей. Наличие высокооплачиваемых вакансий связано с доходностью этих сфер деятельности, отметили эксперты. Кроме того, по их словам, речь идёт об узконаправленных специалистах.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

Федеральная служба по труду и занятости назвала лидирующие отрасли по наибольшему наличию вакансий с заработной платой от 80 тыс. рублей в месяц. Соответствующие данные предоставлены федеральной государственной информационной системой «Работа в России».

На предложения с оплатой труда от 80 тыс. рублей могут претендовать работники сфер транспорта, производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности.

В частности, речь идёт о таких специальностях, как машинист бульдозера, маркшейдер, водитель грузового транспорта, механик по ремонту транспорта, инженер, электрогазосварщик, прораб, начальник участка в строительстве.

Вдобавок, в ряде отраслей предложения по зарплате достигают 300–400 тыс. рублей.

«Соответствующие вакансии есть для пилотов с зарплатой до 350 тыс. руб., помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. руб., машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. руб», — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом в августе агентство РИА Рейтинг представило данные своего исследования, из которого следует, что около 12% россиян имеют зарплаты выше 75 тыс. рублей в месяц. Среди 27 проанализированных отраслей, наибольшее представительство в списке имеют специалисты, занятые в сфере добычи полезных ископаемых (37%), финансов (33%) и рыболовства (34%).

  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Наиболее доходные отрасли»

Как считает член совета Конфедерации труда России Олег Бабич, уровень зарплат в представленных Рострудом отраслях связан с экономической составляющей, в частности, доходностью этих сфер.

«Это, наверное, наиболее доходные отрасли. В связи с этим работодатели имеют возможность предлагать такие заработные платы. К тому же, они зачастую требуют достаточно квалифицированного труда, что в общем-то тоже не может не отражаться на заработной плате. Хотя, к сожалению, это не всегда является решающим фактором», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, в ближайшей перспективе востребованность и высокий уровень оплаты труда будет связан с профессиями в области высоких технологий.

«Востребованы уже сейчас, и будут в дальнейшем, профессии в авиации. Имеется дефицит кадров в области биоинженерии и высокой химии. В общем-то, это те профессии, которые связаны с технологическим движением вперёд. Думается, что поскольку эти отрасли имеют огромные перспективы развития, то и профессии в них будут востребованы», — добавил он.

В свою очередь, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков отметил, что в указанных сферах с высоким окладом речь идёт об узконаправленных, а не массовых профессиях.

«Перечень этих отраслей не очень красноречив и не вполне доходчив. То есть, они не дают пояснения, почему именно эти отрасли являются наиболее высоко оплачиваемыми», — заметил он.

По мнению эксперта, на данный момент наиболее востребованы специалисты в сфере компьютерных технологий, программисты, работники банковских и финансовых организаций, а также ремесленники (каменщик, токарь, сварщик и другие).

Ранее был опубликован доклад, подготовленный ВНИИ труда Министерства труда, со списком наиболее востребованных профессий в России в 2019 году. В первую тройку необходимых вакансий вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения. В топ-10 — юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Напомним, в начале июля RT на основе данных Роструда составил рейтинг с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда в регионах (отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона).

Самая сложная ситуация была зафиксирована в Ингушетии, где коэффициент составил значение 118,4. На 24,3 тыс. официально безработных граждан в республике приходится 206 открытых вакансий. Второе место в этом рейтинге занимает Чечня (коэффициент 23,8). Далее следуют Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2). Самая благоприятная ситуация на рынке труда зафиксирована в Амурской области и Еврейской автономной области, где коэффициент составил 0,1.

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