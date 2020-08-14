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Требуют бойкот: на Украине пришли в ярость из-за русского языка
14 августа 2020, 13:55 • 141 • Политика
Жительница Незалежной считает, что без него невозможно пробиться в высший свет
Писательница-националистка с Украины Лариса Ницой резко высказалась о ситуации с русским языком в стране.
По ее мнению, даже строгая украинизация не смогла искоренить русский язык – на нем продолжают снимать сериалы и говорить на телевидении.
Больше всего Ницой раздражает тот факт, что русский язык якобы стал обязательным для того, чтобы хорошо устроиться в жизни.
"Хочешь в высший свет? Надо на русском языке разговаривать", – негодует писательница.
Украинка мечтает, чтобы артисты объявили настоящий бойкот русскому языку, отказывались сниматься и вести программы на нем. Однако, по ее словам, никто из представителей звездного цеха не поддерживает ее инициативу.
Своими переживаниями писательница поделилась в эфире украинского "4 канала", передает "ПолитНавигатор".
Лариса Ницой считает, что украинских детей в прямом смысле слова "развращают" привлекательной картинкой на ТВ, сдабривая ее русским языком, пишет "Царьград".
Недавно экс-депутат Украины объявил настоящую войну русскому. Он назвал его "языком животных" и пообещал "встать на оборону" Незалежной.
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