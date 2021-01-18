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Требующим освободить Навального напомнили показательный случай: "Как бы неудобно не получилось"
18 января 2021, 13:45 • 245 • Политика
Требующим антироссийских санкций за скандального блогера Алексея Навального, а также его немедленного освобождения странам напомнили показательный случай. "Как бы и с Алёшенькой неудобно не получилось", - заявили в Сети.
В совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии, которое опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, говорится о том, что Евросоюз должен рассмотреть санкции против России, если Навальный не будет немедленно освобождён.
"Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения", - говорится в заявлении.
Также "немедленного освобождения" блогера потребовал и МИД Франции. В заявлении французского ведомства отметили, что Франция "бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнёрами и призывает к его немедленному освобождению".
При этом в Сети напомнили об истории с "художником" Петром Павленским, которого Франция приютила, "спасая" от "репрессивной" России, а позже сама отправила его под суд в связи с тем, что тот продолжил свои "акции" в самой Франции.
"Вы и за Павленского беспокоились. Потом возмущались, почему вас российская сторона не предупредила, что он невменяемый. Как бы и с Алёшенькой неудобно не получилось", - отметил пользователь "Южный Контингент".
"Ну дык надо было забирать его к себе, надеть жилетку жёлтую и выпустить на улицы..." - предложил Евгений Неонегин.
"Даже до утра ждать не стали, все как по команде затявкали! Про то, что творится в США, ни звука, там полнаселения объявили чернью и террористами и всё ок, а тут вора и лжеца задержали и ах, какой переполох!" - подчёркивает sovnatasha.
245
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