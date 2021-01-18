Требующим освободить Навального напомнили показательный случай: "Как бы неудобно не получилось"

В совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии, которое опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, говорится о том, что Евросоюз должен рассмотреть санкции против России, если Навальный не будет немедленно освобождён.

"Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения", - говорится в заявлении.

Также "немедленного освобождения" блогера потребовал и МИД Франции. В заявлении французского ведомства отметили, что Франция "бдительно следит за ситуацией вместе с европейскими партнёрами и призывает к его немедленному освобождению".

При этом в Сети напомнили об истории с "художником" Петром Павленским, которого Франция приютила, "спасая" от "репрессивной" России, а позже сама отправила его под суд в связи с тем, что тот продолжил свои "акции" в самой Франции.

"Вы и за Павленского беспокоились. Потом возмущались, почему вас российская сторона не предупредила, что он невменяемый. Как бы и с Алёшенькой неудобно не получилось", - отметил пользователь "Южный Контингент".

"Ну дык надо было забирать его к себе, надеть жилетку жёлтую и выпустить на улицы..." - предложил Евгений Неонегин.

"Даже до утра ждать не стали, все как по команде затявкали! Про то, что творится в США, ни звука, там полнаселения объявили чернью и террористами и всё ок, а тут вора и лжеца задержали и ах, какой переполох!" - подчёркивает sovnatasha.