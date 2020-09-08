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Требуется разрешение от больного в коме? МИД ФРГ объяснил задержку передачи данных по Навальному

08 сентября 2020, 02:30  •  32 • В мире
Берлин продолжает призывать Москву "расследовать дело Навального", однако на российские запросы ответа со стороны Германии пока не последовало. При этом глава МИД ФРГ, говоря о передаче информации по Навальному России, ссылается на то, что "разрешить передачу данных может только их обладатель". "Требуется разрешение от больного в коме?" - иронизируют пользователи Сети.
Как известно, Генпрокуратура России передала соответствующий запрос немецкой стороне ещё 27 августа. Ответа на запрос пока нет. Однако глава МИД Германии утверждает, что немецкие власти "давно дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России". Причин для отказа нет, добавил Маас. Однако данные о состоянии Навального меняются, поскольку обследование в клинике "Шарите" продолжается.
Необходимо ещё прояснить это (вопрос передачи данных - ред.) с медицинскими работниками в "Шарите", с теми, что исследовали пробы. В результатах исследований речь идёт о личных данных, разрешение (на передачу) должен дать тот, кому они принадлежат, - сказал он в интервью ARD.
Как это может сделать человек, находящийся в коме, министр не объяснил.
По словам Мааса, в МИД Германии российскому послу Сергею Нечаеву сообщили, что "нет никаких препятствий, чтобы запрос был согласован". Со своей стороны глава дипмиссии России в ФРГ отметил, что никакой "субстантивной фактуры" ему не передавалось.
На фоне заявлений Мааса вполне справедливо прозвучали вопросы, заданные официальным представителем МИД России Марией Захаровой:
Если обследование пациента ещё продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном? И почему на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?
Захарова также напомнила, что запросы как по линии врачей, так и по линии правоохранительных органов России отправлены ещё в августе. На днях российские медики обратились к немецким коллегам с ещё одним предложением - о взаимодействии. И обо всём этом отлично известно МИД Германии, добавила она.

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