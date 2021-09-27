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«Требуется мордоворот»: что известно о задержанном владельце интернет-сайта по организации заказных убийств

27 сентября 2021, 11:25  •  206 • В России
В начале сентября сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ижевска, который, по версии следствия, предлагал услуги по организации убийств и нападений на граждан в даркнете. Как выяснил RT, криминальный сервис работал бесперебойно не менее пяти лет, а исполнение заказов было поставлено на поток. Предприниматель, как полагают следователи, лично набирал кадры для совершения преступлений, а также участвовал в сделках, связанных с торговлей оружием и рэкетом.
 
© vk.com / Global Look Press
 

«В мой дружный коллектив требуется указатель для заблудших душ (мордоворот)... Крепкое телосложение, владение боевыми искусствами будет являться преимуществом для трудоустройства» — такие с виду шуточные объявления регулярно публиковались на одном из форумов в даркнете от пользователя «Корыто».

Здесь же размещались расценки на услуги «мордоворотов»: сломать пару конечностей или сильно избить простого гражданина стоило бы $2000—3000, спалить автомобиль среднего класса возле дома без охраны — $2000—3000, взыскать долг — 15% от суммы долга, прочие услуги предлагалось обсуждать индивидуально.

    Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что под ником Корыто на форумах в даркнете мог скрываться 38-летний житель Ижевска Сергей Магданов.

    9 сентября он был задержан по подозрению в организации убийства жителя Орехово-Зуева Кузьмы Казазаева 1993 года рождения и его жены Екатерины. 

      «По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов», — сообщили в СК России.

      Менеджер по поставкам

      Супругов Казазаевых нашли убитыми в июле прошлого года в лесу возле деревни Прокудино Кольчугинского района Владимирской области. 

      По одной из версий, убийство заказали коллеги мужчины по криминальному бизнесу. Казазаев отсидел шесть лет в тюрьме за торговлю наркотиками и освободился по УДО незадолго до гибели.

      • Кузьма Казазаев
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      • © Кузьма Казазаев

      Летом 2013 года погибший, согласно судебным материалам, собрал преступную группировку из восьми человек и наладил поставки синтетических наркотиков в крупные города Сибири. Но уже осенью всех дилеров, включая тёщу Казазаева, задержали. В ходе обысков у них изъяли 229 кг запрещённых веществ. В марте 2015 года суд приговорил Казазаева к девяти годам лишения свободы.

      Через день после оглашения приговора, находясь в СИЗО, он, по просьбе неустановленных лиц, связавшихся с ним в даркнете, ещё раз попытался организовать доставку наркотиков в Новосибирск. 

      Однако правоохранители пресекли сделку. Около 100 кг запрещённых веществ было изъято, а все подельники задержаны. Сам Казазаев активно сотрудничал со следствием.

      «Дал изобличающие показания о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, о схемах отправки, организации и доставке со склада, о том, как распределялись роли, участвовал в следственных действиях и оперативно-разыскных мероприятиях», — отмечается в материалах суда. В итоге ему добавили ещё три года к уже имевшемуся сроку.

      «В СМИ Казазаева называли лидером ОПГ, но в реальности он был менеджером, отвечавшим за доставку партий. Он сам получал указания в даркнете от неустановленных лиц и не справился с задачей. Возможно, это послужило поводом для расправы», — говорит источник RT, знакомый с материалами дел.

      Корыто в сети

      Весной 2021 года полицейские задержали убийцу Казазаевых и его пособника, отвечавшего за доставку оружия к месту преступления, слежку за жертвой и пути отхода. На допросах они рассказали, что заказ получили на одной из площадок в даркнете. «В частности, речь шла о сервисе «Корыто», — рассказал RT источник правоохранительных органах.

      Как выяснил RT, на одном из теневых форумов в русском сегменте даркнета первые объявления от Корыта о поиске бойцов спортивного сложения для избиений физически неподготовленных граждан появились в 2016 году.

      «Услугами «мордоворотов», как правило, пользуются владельцы наркошопов для устрашения или наказания проштрафившихся закладчиков. В сети периодически появляются видео с таких акций», — поясняет RT источник в силовых структурах.

      Корыто не только давал объявления, но и довольно часто рассуждал на форумах о громких преступлениях. Например, в сетевом архиве сохранилась беседа об убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, которое было целиком и полностью организовано через даркнет. 

      Так, пользователь, скрывавшийся под ником BUUU-главный по патронам, писал о заказчике преступления Ярославе Сумбаеве (орфография автора сохранена. — RT): «Помню этого клоуна, видел его посты. Так светится и приняли только через год — это чудо. А использовать телеграмм, Яндекс-такси, оплачивать что-то своей картой — это вообще верх идиотизма».

      В свою очередь, Корыто отмечал: «Тот, у кого есть мозги, поймёт, почему некоторые из моих услуг стоят дорого и отчего я работаю на этом рынке с 2016 года без споров и арбитражей».

      Сейчас оперативники полагают, что ник BUUU мог быть каким-то образом связан с Владимиром Бардановым, который почти 12 часов вёл перестрелку со спецназовцами.

      С момента его гибели BUUU больше не появлялся в сети. Адвокат семьи Бардановых называет эту версию бредом и абсурдом.

        Вместе с тем в конце мая 2021 года, когда стало известно о задержании киллеров, на ветке форума, где Корыто вёл набор бойцов, появилась запись: «Приём заказов и набор кадров временно приостановлен». 

        Летом на отсутствие активности со стороны Корыта обратили завсегдатаи форумов даркнета.

          «Сервис «KOPbITO», известный самым нестандартным пакетом услуг по вредительству, пробиву и не только, уже месяц не выходит в онлайн, в связи с чем пользователи форума Rutor, на котором сервис представлен, пишут о вероятности приёмки Корыта (задержание полицией. — RT)», — писал один из них.

          Таким образом, полагают источники RT, он хотел залечь на дно, но сотрудникам ФСБ и МВД удалось вычислить злоумышленника.

          9 сентября Магданова задержали. При обыске у него изъяли несколько десятков мобильных телефонов, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт, 500 банковских карт, а также крупную сумму наличных денежных средств.

          Сетевая конспирация

          В СК отмечают, что Магданов принимал тщательные меры конспирации для своей противоправной деятельности. В сеть мужчина выходил только из специально арендованной для этого квартиры, там же было установлено всё необходимое оборудование. 

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          «Связь с пользователями сети, которые желали воспользоваться объявлениями, он осуществлял через мессенджеры и протоколы, имеющие возможность использования ключей шифрования, — поясняет RT собеседник. — Принимая заказы, он сам подыскивал исполнителя, орудия преступления, а также соучастников, которые занимались сбором информации о жертвах. При этом обвиняемый тщательно проверял как заказчиков, так и исполнителей, опасаясь быть задержанным правоохранителями либо быть обманутым».

            Например, как выяснил RT, участники силовых акций должны были пройти тест: сжечь автомобиль и прислать фото. При этом наниматель впоследствии проверял по сводкам МВД, было ли в реальности выполнено задание.

            Игорь Бедеров, руководитель компании «Интернет-розыск», которая активно помогала следователям в розыске убийц Шишкиной, говорит, что вычислить преступников, укрывающихся в даркнете, сложно, но реально.

            «Есть ряд стандартных путей для их идентификации. Один из них — поиск по архиву теневого интернета. Мы как компания, которая разрабатывает продукты, в том числе для правоохранительных органов, осуществляем копировку большого числа чатов и форумов в закрытом сегменте интернета, и это позволяет нам производить анализ, сопоставление и поиск информации по совпадающим текстам сообщений, криптокошелькам, никнеймам и иной информации. На основе этих данных создаётся портрет пользователя», — поясняет он.

            По его словам, также есть возможность отследить IP-адреса компьютеров злоумышленников.

            «В даркнете, как и в обычном интернете, есть возможность отправить пользователю некий контент, в который зашито специально созданное программное обеспечение, — говорит Бедеров. — Если это получается сделать, то можно получить сведения об IP-адресе, данные об операционной системе, версии браузера, провайдере и регионе его нахождения и даже то, в каких соцсетях и электронных почтах браузер пользователя авторизован».

            По словам источника RT в силовых структурах, IP-адрес компьютера Магданова вычисляли похожим способом. 

            Бедеров считает, что правоохранительные органы должны более активно действовать, осуществляя целевые атаки на пользователей и взламывая форумы в теневом сегменте. «Теневой сегмент на 99% состоит из преступников, и атаковать их нужно и важно», — говорит он.

            Он отмечает, что количество преступлений, совершённых с помощью интернета, ежегодно растёт. «Если в 2018 году убийство Евгении Шишкиной было первым и единственным в мире убийством, полностью организованном при помощи даркнета, то на сегодняшний день мы уже проверяем информацию о десяти подобных преступлениях», — говорит он. 

            Торговец недвижимостью

            Несмотря на меры, принимаемые Магдановым для конспирации, RT удалось узнать подробности его биографии.

            Сергей Магданов родился в Ижевске в 1983 году. Женат, имеет детей. По данным RT, он окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова. После окончания университета занимался мелким предпринимательством и в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

            В 2011 году, согласно базе данных Контур.Фокус, полный тёзка Магданова организовал фирму «Корэл», которая занималась выдачей микрокредитов. В 2016 году, когда мужчина, предположительно, начал развивать свою деятельность в даркнете, предприятие закрылось.

            В 2019 году Магданов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Своим основным видом деятельности заявил оптовую торговлю металлами и металлическими рудами. В конце того же года он стал соучредителем удмуртского отделения партии «Оплот России».

            Впрочем, как отмечают в СК, на момент задержания Магданов официально нигде не работал. «Был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, при этом какой-либо предпринимательской деятельности не вёл», — пояснили в ведомстве.

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            По некоторым данным, в последние годы Магданов вкладывался в недвижимость: покупал квартиры в Ижевске на стадии строительства, а затем их продавал. На «Авито» сохранилось несколько объявлений Магданова.

            RT удалось связаться с родным братом и женой Магданова, но они от комментариев отказались. Его адвокат был для комментариев недоступен.

            В свою очередь, адвокат одного из киллеров подтвердил, что следствие считает, что с его клиентом связан некто, кого называют Корыто. Однако от более подробного разговора он уклонился.

            В СК сообщили, что сейчас Магданов проверяется на причастность к ещё нескольким тяжким преступлениям, организованным через даркнет.

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