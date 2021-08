«Требуется масштабное присутствие»: почему США и их союзники перебрасывают в Афганистан дополнительные войска • 40 • В мире По итогам экстренного заседания Совета НАТО из-за ухудшения ситуации в Афганистане генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что западные государства продолжат поддерживать правительство республики и сохранят там своё дипломатическое присутствие. 12 августа на фоне активного наступления талибов* власти США и Великобритании сообщили о том, что направят в Афганистан дополнительные войска для защиты посольств и обеспечения эвакуации части дипперсонала. В частности, Вашингтон намерен развернуть в стране около 4 тыс. военнослужащих и сформировать одно резервное подразделение в Кувейте. В Пентагоне пояснили, что уже приступили к переброске дополнительных сил в Кабул. По мнению экспертов, американцы осознают высокую вероятность захвата Афганистана талибами и разуверились в способности стабилизировать обстановку дипломатическим путём. Американские военнослужащие в Афганистане Reuters © Zohra Bensemra Совет Североатлантического альянса провёл экстренное заседание для обсуждения ситуации в Афганистане. По его итогам на сайте НАТО было опубликовано заявление генерального секретаря военного блока Йенса Столтенберга, в котором говорится о намерении западных государств сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане и продолжить поддержку правительства в Кабуле. «Нашей целью является наибольшая поддержка афганского правительства и афганских сил безопасности. НАТО сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле», — отметил Столтенберг. 12 августа стало известно, что Соединённые Штаты перебросят в Афганистан дополнительные войска для защиты американского посольства. Численность контингента составит 3 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что это временная мера из-за деградации ситуации с безопасностью в Кабуле и его окрестностях. Здание посольства США в Кабуле

© Wikimedia Commons «Мы считаем это разумным решением, учитывая быстро ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в Кабуле и его окрестностях», — сказал Кирби на пресс-брифинге в Вашингтоне. По его словам, в ближайшие 24—48 часов в республику прибудут три батальона ВС США, в том числе два подразделения морской пехоты. Они будут переброшены в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. Позднее в Пентагоне пояснили, что уже приступили к отправке дополнительных сил в Кабул. Основная их часть должна «быть на месте» до конца выходных. Также в Афганистан прибудет ещё около 1 тыс. военнослужащих для обработки заявок граждан страны на получение специальных иммиграционных виз SIV (Special Immigrant Visa) в Соединённые Штаты. Такие документы будут выдаваться афганцам, которые тесно сотрудничали с контингентом США. «Следующим шагом станет отправка объединённого подразделения поддержки американских сухопутных войск и военно-воздушных сил численностью около 1000 человек для содействия обработке заявок на получение SIV», — пояснил Кирби. Помимо этого, в течение следующей недели Соединённые Штаты развернут в Кувейте пехотную бригаду из Форт-Брэгга (Северная Каролина). Военнослужащие будут выполнять функцию сил быстрого реагирования на вызовы для США в Афганистане. В общей сложности принимаемые Пентагоном меры реагирования на ухудшение ситуации в Афганистане коснутся около 8 тыс. военнослужащих. Все они будут подчиняться командованию ВС США в Кабуле и, как подчеркнул Кирби, имеют право на самооборону. «Поддержка в полевых условиях» По информации Пентагона, переброска дополнительных войск в Афганистан и Кувейт продиктована необходимостью защиты посольства США в Кабуле и обеспечения безопасного отъезда дипломатов. Сейчас, как заявил журналистам Кирби, в столице республики дислоцированы порядка 650 солдат и офицеров. На пресс-брифинге 12 августа официальный представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал, что в настоящее время Вашингтон сокращает дипломатический персонал посольства в Кабуле. По этой причине потребовалось разместить дополнительные войска в аэропорту имени Хамида Карзая, откуда вывозят дипломатов. Как пояснил официальный представитель Госдепа, гражданское присутствие в Афганистане сокращается в свете меняющейся ситуации в сфере безопасности. При этом он отметил, что Соединённые Штаты продолжат дипломатическое взаимодействие с правительством республики. Наряду с США военное присутствие в Афганистане решила увеличить и Великобритания. 12 августа глава оборонного ведомства Соединённого Королевства Бен Уоллес сообщил, что Лондон направит в республику ещё несколько сотен военнослужащих. Как и в случае с США, в качестве предлога для переброски дополнительного контингента в Афганистан были выбраны слова о защите дипломатов, которые покидают страну, помощь собственным гражданам и местным жителям, сотрудничавшим с войсками Великобритании. Кроме того, ряд западных СМИ, ссылаясь на источники, сообщили о решении Канады ввести на территорию Афганистана дополнительные войска. О численности канадского контингента информации нет. Вместе с тем Вашингтон отрицает вероятность сохранения масштабного иностранного военного присутствия в республике после анонсированной президентом США Джо Байденом даты вывода войск — 31 августа. Американские инструкторы тренируют правительственные войска Афганистана

© Omar Sobhani При этом точное количество военнослужащих, которые останутся в Афганистане после вывода основных сил, власти Соединённых Штатов пока не называют. На недавнем пресс-брифинге Кирби заявил, что в Кабуле будет менее 1 тыс. военнослужащих. Их главной задачей станет охрана посольства. Между тем «Талибан»* с июня текущего года ведёт успешное наступление на провинции Афганистана. Так, 12 августа представители этого радикального движения заявили о захвате столицы провинции Бадгис и пяти крупных городов: Герат, Кандагар, Ганзи, Калайи-Нау, Талинкот. По данным Associated Press (АР), сейчас под контролем талибов находится более двух третей территории Афганистана, а боевики перемещаются в провинцию Логар, которая расположена к югу от Кабула. Бои идут за её столицу Пули-Алам, где, если верить «Талибану», уже захвачена штаб-квартира полиции. По словам журналистов АР, правительственные войска Афганистана вынуждены отступать для сосредоточения на обороне Кабула и других городов. Регулярная армия республики, в которую США вложили порядка $830 млрд, бросает поставленную американцами военную технику и огнестрельное оружие, и это вооружение используют боевики «Талибана». Ссылаясь на прогнозы военной разведки США, агентство утверждает, что радикалы способны взять полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. Через 30 дней под угрозой вторжения талибов может оказаться и столица Афганистана Кабул. Вместе с тем, по данным источников газеты The New York Times, Вашингтон уже пытается договориться о гарантиях безопасности для сотрудников своего посольства, если правительство потеряет контроль над Кабулом. Талибы в Афганистане

© Jalil Ahmad Слова Лаврова вызвали гнев у японцев: "Нужно вогнать Россию в экономический коллапс!" Одновременно с этим Соединённые Штаты не оставляют попыток сдержать наступление «Талибана». В частности, оказывая огневую поддержку правительственным войскам с воздуха. Так, 7 августа Пентагон применил в Афганистане стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, чтобы помешать талибам захватить город Шиберган в провинции Джаузджан. «В настоящее время мы по-прежнему сосредоточены на поддержке афганских сил в полевых условиях — где и когда это возможно с воздуха, а также на завершении безопасного и планомерного вывода наших войск», — пояснил Кирби на пресс-брифинге 11 августа. «На осадном положении» В беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ситуация в Афганистане развивается не в интересах США. В связи с этим Вашингтон ищет способы военного противодействия талибам. «Американцы ещё имеют возможность достаточно широко применять авиацию, но по мере вывода войск из Афганистана это будет тяжелее делать, так как соседние страны не позволяют открывать на своих территориях американские базы. Впрочем, авиаудары серьёзного влияния на ситуацию не оказывают, лишь заставляя талибов отступить на время», — рассказал Козюлин. По мнению эксперта, американские власти осознают высокую вероятность захвата Афганистана талибами и разуверились в способности стабилизировать обстановку дипломатическим путём. Козюлин предполагает, что с помощью переброски дополнительных войск Пентагон попытается сохранить контроль над некоторыми военными базами, но, учитывая стремительное наступление талибов, американские силы на этих объектах рискуют оказаться «на осадном положении». «Руководству США следует проявлять большую осторожность в планах наращивания военного присутствия, пусть даже и временного. Сегодня любой иностранный солдат в Афганистане превращается в мишень или способ получения денег за выкуп», — рассуждает Козюлин. Собеседник RT считает, что текущая политика США подвергает риску не только самих американцев, но и огромное количество мирных афганцев. Как следствие, эксперт допускает вероятность возникновения в Афганистане гуманитарной катастрофы и увеличения потока беженцев. Аналогичной точки зрения придерживается научный сотрудник Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Омар Нессар. В комментарии RT эксперт заявил, что наиболее серьёзные гуманитарные последствия для Афганистана наступят с развёртыванием боёв за Кабул. При таком развитии событий Нессар не исключает факта периодической переброски американских войск в страну. «Одна из очевидных целей США — предотвратить нападение на Кабул и в целом замедлить продвижение талибов. И в Вашингтоне не могут не понимать, что для этого требуется масштабное присутствие американских войск. Трудно давать прогноз, но практика, скажем так, временных военных миссий США может стать нормой», — отмечает Нессар. По мнению эксперта, Байден совершил огромную ошибку, решив в короткие сроки свернуть военную операцию в Афганистане. «Насколько я понимаю, логика Байдена состоит в том, чтобы отличиться от предшественников — закончить войну в Афганистане и добиться прогресса в политическом урегулировании. Однако происходящее сейчас — это провал американской политики. Штаты не достигли ни одной из своих целей, а Афганистан поставили на грань гуманитарной катастрофы», — подчеркнул Нессар. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.







