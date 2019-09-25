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«Требуется кардинальная реформа»: ЦИК раскритиковал избирком Санкт-Петербурга за муниципальные выборы

25 сентября 2019, 19:39  •  31 • В России
ЦИК выразил неудовлетворённость работой горизбиркома Санкт-Петербурга на прошедших 8 сентября муниципальных выборах. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что требуется масштабная реформа и обновление кадрового состава петербургского комитета. Говоря о едином дне голосования в целом, Памфилова сообщила, что результаты выборов были отменены на 15 участках в шести регионах, возбуждено по меньшей мере 12 уголовных дел.
 
Женщина голосует на выборах губернатора Санкт-Петербурга РИА Новости © Александр Гальперин
 

Избирательные комиссии в Санкт-Петербурге неудовлетворительно организовали муниципальные выборы 8 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что местная избирательная система нуждается в реорганизации.

«Требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление всей, в первую очередь кадровой, системной, институциональной и избирательной системы Санкт-Петербурга. Потому что муниципальные выборы имеют огромное значение, они своими скандалами, своей грязью просто заливают другие выборы», — сказала она в ходе заседания ЦИК.

Памфилова подчеркнула, что избирком Санкт-Петербурга «в значительной мере просто утратил» контроль над городскими избирательными комиссиями. «Эта ситуация ставит под вопрос о профессионализме Санкт-Петербургской комиссии», — добавила она.

«На основе нашего предварительного анализа следует констатировать, что существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, не эффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК», — констатировала она.

По её словам, в 15-ти муниципальных образования Санкт-Петербурга результаты выборов оспариваются. Свою позицию ЦИК готов представить в суде и надеется, что тот привлечёт Центризбирком к делу, если таковое будет рассматриваться.

Несмотря на это Памфилова выступила против того, чтобы выразить недоверие главе Санкт-Петербургского избиркома Виктора Миненко и таким образом снять его с должности. По её мнению, необходимы именно системные преобразования и обновление кадрового состава.

«Было бы хорошо, если бы половина членов комиссии, которые уже много лет сидят, супер профессионалы, … ушли бы сами, по собственному желанию, дали бы возможность губернатору и заксобранию сформировать новый (избирком. — RT). Там есть у вас прекрасные члены комиссии, которые понимают актуальность, могут работать, работоспособные, понимают задачи новые», — добавила она.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Постановление в Генпрокуратуру

Ранее стало известно, что ЦИК подготовил постановление о признании муниципальных выборов в Санкт-Петербурге неудовлетворительными.

«Признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с тем, что указанной комиссией не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах», — говорится в документе.

Это документ будет направлен в Генпрокуратуру. ЦИК намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке, чтобы тот взял под личный контроль жалобы на нарушения законодательства.

Также городской избирком должен будет провести анализ работы остальных комиссий и по его итогу рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности тех, кто нарушил законодательство. В качестве наказания могут расформировать отдельные комиссии. Анализ должен быть проведён до 25 октября.

12 уголовных дел 

Всего по России результаты выборов, прошедших 8 сентября, были отменены на 15 избирательных участках шести регионов, ранее сообщила Памфилова.

«На сегодняшний день признаны недействительными итоги голосования по 15 избирательным участкам в шести субъектах РФ. Это Республики Крым и Тыва, Приморский край, Московская и Орловская области и город Санкт-Петербург», — сказала она в ходе заседания ЦИК.

Отметим, что в Крыму жители выбирали региональный парламент и депутатов городского совета Симферополя. В Туве также проходили выборы республиканского законодательного органа. В Приморском крае 8 сентября состоялись дополнительные выборы в Законодательное собрание.

Жители Подмосковья выбирали депутатов в Советы городских округов. В Орловской области довыбирали депутата в Государственную Думу, а в Санкт-Петербурге выбирали губернатора города и парламентариев в муниципальные советы городских образований.

Также Памфилова сообщила, что по нарушениям на выборах возбуждено более 12 уголовных дел.

«Правоохранительными органами возбуждено в настоящее время и расследуется 12 уголовных дел. Но насколько я знаю, их больше… К следующему заседанию у нас уже будет полная информация, может, какие-то дела уже завершатся», — допустила она.

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