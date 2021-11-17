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Требуется дозаправка: почему в Вашингтоне заговорили об устаревании воздушных танкеров ВВС США
17 ноября 2021, 01:45 • 35 • В мире
Американский флот воздушных танкеров утрачивает способность помогать ВВС в проецировании силы за рубежом. Такой вывод содержится в докладе Гудзонского института (Вашингтон). По подсчётам авторов, численность парка топливозаправочной авиации страны уменьшилась с 701 до 473 единиц. Кроме того, он не пополняется достаточным количеством новых машин и устаревает. Аналитики предлагают Пентагону увеличить ассигнования на поддержку этого сегмента авиации. Российские эксперты также полагают, что танкерный флот ВВС США испытывает серьёзные проблемы. В то же время, по их мнению, публикацию доклада можно воспринять как попытку оружейного лобби Соединённых Штатов обосновать необходимость дополнительного бюджетного финансирования на заключение новых контрактов.
Работа самолёта-топливозаправщика ВВС США © U.S. Department of Defense
Топливозаправочная авиация США теряет способность помогать американским ВВС в проецировании силы за рубежом. Такой вывод содержится в отчёте «Устойчивый потенциал дозаправки в воздухе: Обеспечение глобального охвата вооружённых сил США».
Документ был подготовлен Центром оборонных концепций и технологий Гудзонского института (Вашингтон). Его авторы — директор этой структуры Брайан Кларк и её научный сотрудник Тимоти Уолтон.
В исследовании сообщается, что операции вооружённых сил США по дозаправке в воздухе — «важнейший компонент их способности проецировать мощь во всём мире для защиты американских интересов». В то же время наблюдается деградация воздушного танкерного флота Соединённых Штатов.
«Однако, учитывая устаревание парка самолётов-заправщиков и жёсткие бюджетные ограничения, вопрос о том, способны ли ВВС США развёртывать силы воздушной дозаправки, в которых нуждается страна, остаётся открытым», — говорится в отчёте.
Гудзонский институт — исследовательская организация, которая специализируется на вопросах внешней политики, обороны, национальной безопасности и консультирует государственных деятелей США. Ключевая цель её работы заключается в «содействии американскому лидерству».
На этапе сокращения
Авторы заявили, что в рамках своего исследования оценили «текущий и целевой потенциал США в сфере дозаправки в воздухе». В результате они пришли к выводу, что он, «вероятно, не позволит поддерживать реализацию стратегии и оперативных концепций США в противостоянии с равными по силе противниками, такими как Китайская Народная Республика».
В отчёте отмечается, что американские операции по дозаправке в воздухе сопряжены сегодня с растущим числом угроз, «поскольку противники — в первую очередь КНР — наращивают свою способность атаковать авиацию и авиабазы».
«По мере внедрения американскими военными новых концепций для повышения своего поражающего потенциала и получения преимущества в принятии решений воздушная дозаправка становится всё более необходимым фактором для обеспечения большего рассредоточения и мобильности ВС», — поясняют Кларк и Уолтон.
Между тем количество воздушных танкеров, которыми располагают Соединённые Штаты, существенно сократилось. В докладе говорится, что из-за принятых Пентагоном организационных решений численность парка топливозаправочной авиации уменьшилась с 701 до 473 единиц. Сокращение коснулось и аэродромной инфраструктуры.
При этом, как утверждают авторы, в течение 30 лет после окончания холодной войны воздушные танкеры широко применялись в зарубежных военных кампаниях и в мирное время. Сокращение количества бортов привело к росту нагрузки на данный сегмент авиации США.
Наряду с этим аналитики указали на проблему устаревания флота топливозаправщиков. По их подсчётам, средний возраст применяемых сейчас американских воздушных судов достигает 52 лет.
Сегодня основу топливозаправочной авиации Соединённых Штатов составляют самолёты KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. По данным авторов доклада, их насчитывается 379 и 50 единиц соответственно.
KC-135 Stratotanker был разработан специалистами компании Boeing в середине 1950-х годов для обеспечения дозаправки в воздухе стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Совсем недавно, в ноябре, KC-135 принял участие в учениях боевой авиации США и Великобритании.
В баках машины может размещаться до 90,7 т горючего. Наиболее совершенные варианты самолёта — KC-135R и KC-135T. Они продолжают проходить модернизацию. По текущим данным командования ВВС США, на действующей службе находятся 153 машины, в авиапарк Национальной гвардии входят 171 единица, в резерв ВВС — 72.
KC-10 Extender — более современное топливозаправочное судно. Его эксплуатация началась в 1980-х годах. В общей сложности у этого самолёта шесть баков, вмещающих 160,2 т горючего, почти вдвое больше, чем у KC-135. Также машина оснащается более совершенной штангой для перекачки топлива.
Относительно новый находящийся в строю топливозаправщик ВВС США — KC-46A Pegasus. Их поставка должна постепенно заменить парк KC-135, однако этот самолёт испытывает ряд серьёзных технических проблем, которые ещё несколько лет будут исправлять специалисты Boeing. Недостатки касаются вспомогательной силовой установки, бортового оборудования и элементов конструкции.
По данным американского издания Defense News, ВВС США намереваются закупить 179 единиц KC-46A, но из-за больших вопросов к надёжности и безопасности каждый месяц войска получают только по две машины. В докладе Гудзонского института сообщается, что сейчас в парке Соединённых Штатов находятся 47 самолётов Pegasus.
«Стоят на земле»
Эксперты объясняют одряхление американского воздушного танкерного флота главным образом тем, что с окончанием холодной войны авиация и вооружённые силы США резко лишились прежнего объёма финансирования и подверглись масштабному сокращению.
Однако со второй половины 2000-х годов военно-политическая ситуация в мире стала меняться, причём не в пользу Вашингтона. Как заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, последнее время на фоне роста оборонного потенциала России и Китая Пентагон стремится всё чаще использовать ВВС как инструмент «сдерживания» Москвы и Пекина.
В частности, военное руководство США делает ставку на дальние полёты самолётов-разведчиков и стратегических бомбардировщиков к границам РФ и КНР или зонам дислокации их войск за рубежом. Между тем полноценной реализации таких планов объективно препятствует отсутствие современного и исправного парка воздушных танкеров, полагает эксперт.
В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что ситуация с воздушным танкерным флотом имеет критически важное значение для США. Её улучшение позволит увеличить время боевого дежурства истребителей и бомбардировщиков.
«Другой вопрос, какие планы пытаются реализовать американцы, обновляя свои топливозаправщики. Применительно к нашей стране это обеспечение полётов стратегической авиации, которая, в свою очередь, отрабатывает нанесение ударов по объектам в Крыму и других регионах на юге России, а также по военной инфраструктуре Дальнего Востока», — подчеркнул Литовкин.
В то же время, как полагает эксперт, ключевая задача модернизации воздушного танкерного парка США — наращивание военного давления на Китай. По его мнению, аналитики Гудзонского института как бы предупреждают Пентагон о том, что для «парирования китайской угрозы» потребуется практически постоянно держать в воздухе большое количество бомбардировщиков.
Кларк и Уолтон считают, что дальнейшей деградации американского флота топливозаправщиков можно избежать благодаря выделению дополнительных средств на модернизацию аэродромов в Индо-Тихоокеанском регионе и более интенсивную закупку новых самолётов.
По оценкам авторов доклада, текущего и запланированного объёма бюджетных ассигнований недостаточно для «того, что добиться перемен». В итоге, как опасаются исследователи, ВВС США могут остаться «с меньшими и более слабыми силами обеспечения дозаправки в воздухе».
С точки зрения Литовкина, тревожный доклад сотрудников Гудзонского института в определённой мере продиктован попыткой обосновать необходимость увеличения закупок новых воздушных танкеров, несмотря на их техническое несовершенство.
Аналогичного взгляда на ситуацию придерживается и Кнутов. Собеседник RT уверен, что изложенные в докладе Гудзонского института выводы лишь частично соответствуют реальному положению дел.
«Основой благосостояния американского военно-промышленного комплекса является отнюдь не потребность страны в обороне. Это лоббизм и разнообразные формы коррупции. Чтобы продавить через конгресс дополнительное финансирование, постоянно создаётся шумиха о том, что без массовых закупок вооружений США не способны обеспечить защиту своих военнослужащих и оборонных интересов», — заключил Кнутов.
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