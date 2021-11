Требуется дозаправка: почему в Вашингтоне заговорили об устаревании воздушных танкеров ВВС США • 35 • В мире Американский флот воздушных танкеров утрачивает способность помогать ВВС в проецировании силы за рубежом. Такой вывод содержится в докладе Гудзонского института (Вашингтон). По подсчётам авторов, численность парка топливозаправочной авиации страны уменьшилась с 701 до 473 единиц. Кроме того, он не пополняется достаточным количеством новых машин и устаревает. Аналитики предлагают Пентагону увеличить ассигнования на поддержку этого сегмента авиации. Российские эксперты также полагают, что танкерный флот ВВС США испытывает серьёзные проблемы. В то же время, по их мнению, публикацию доклада можно воспринять как попытку оружейного лобби Соединённых Штатов обосновать необходимость дополнительного бюджетного финансирования на заключение новых контрактов. Работа самолёта-топливозаправщика ВВС США © U.S. Department of Defense Топливозаправочная авиация США теряет способность помогать американским ВВС в проецировании силы за рубежом. Такой вывод содержится в отчёте «Устойчивый потенциал дозаправки в воздухе: Обеспечение глобального охвата вооружённых сил США». Документ был подготовлен Центром оборонных концепций и технологий Гудзонского института (Вашингтон). Его авторы — директор этой структуры Брайан Кларк и её научный сотрудник Тимоти Уолтон. В исследовании сообщается, что операции вооружённых сил США по дозаправке в воздухе — «важнейший компонент их способности проецировать мощь во всём мире для защиты американских интересов». В то же время наблюдается деградация воздушного танкерного флота Соединённых Штатов. «Однако, учитывая устаревание парка самолётов-заправщиков и жёсткие бюджетные ограничения, вопрос о том, способны ли ВВС США развёртывать силы воздушной дозаправки, в которых нуждается страна, остаётся открытым», — говорится в отчёте. Гудзонский институт — исследовательская организация, которая специализируется на вопросах внешней политики, обороны, национальной безопасности и консультирует государственных деятелей США. Ключевая цель её работы заключается в «содействии американскому лидерству». На этапе сокращения Авторы заявили, что в рамках своего исследования оценили «текущий и целевой потенциал США в сфере дозаправки в воздухе». В результате они пришли к выводу, что он, «вероятно, не позволит поддерживать реализацию стратегии и оперативных концепций США в противостоянии с равными по силе противниками, такими как Китайская Народная Республика». В отчёте отмечается, что американские операции по дозаправке в воздухе сопряжены сегодня с растущим числом угроз, «поскольку противники — в первую очередь КНР — наращивают свою способность атаковать авиацию и авиабазы». Самолёт KC-135 Stratotanker

© U.S. Department of Defense «По мере внедрения американскими военными новых концепций для повышения своего поражающего потенциала и получения преимущества в принятии решений воздушная дозаправка становится всё более необходимым фактором для обеспечения большего рассредоточения и мобильности ВС», — поясняют Кларк и Уолтон. Между тем количество воздушных танкеров, которыми располагают Соединённые Штаты, существенно сократилось. В докладе говорится, что из-за принятых Пентагоном организационных решений численность парка топливозаправочной авиации уменьшилась с 701 до 473 единиц. Сокращение коснулось и аэродромной инфраструктуры. При этом, как утверждают авторы, в течение 30 лет после окончания холодной войны воздушные танкеры широко применялись в зарубежных военных кампаниях и в мирное время. Сокращение количества бортов привело к росту нагрузки на данный сегмент авиации США. Наряду с этим аналитики указали на проблему устаревания флота топливозаправщиков. По их подсчётам, средний возраст применяемых сейчас американских воздушных судов достигает 52 лет. Сегодня основу топливозаправочной авиации Соединённых Штатов составляют самолёты KC-135 Stratotanker и KC-10 Extender. По данным авторов доклада, их насчитывается 379 и 50 единиц соответственно. KC-135 Stratotanker был разработан специалистами компании Boeing в середине 1950-х годов для обеспечения дозаправки в воздухе стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Совсем недавно, в ноябре, KC-135 принял участие в учениях боевой авиации США и Великобритании. В баках машины может размещаться до 90,7 т горючего. Наиболее совершенные варианты самолёта — KC-135R и KC-135T. Они продолжают проходить модернизацию. По текущим данным командования ВВС США, на действующей службе находятся 153 машины, в авиапарк Национальной гвардии входят 171 единица, в резерв ВВС — 72. KC-10 Extender — более современное топливозаправочное судно. Его эксплуатация началась в 1980-х годах. В общей сложности у этого самолёта шесть баков, вмещающих 160,2 т горючего, почти вдвое больше, чем у KC-135. Также машина оснащается более совершенной штангой для перекачки топлива. Самолёт KC-10 Extender

© U.S. Department of Defense Относительно новый находящийся в строю топливозаправщик ВВС США — KC-46A Pegasus. Их поставка должна постепенно заменить парк KC-135, однако этот самолёт испытывает ряд серьёзных технических проблем, которые ещё несколько лет будут исправлять специалисты Boeing. Недостатки касаются вспомогательной силовой установки, бортового оборудования и элементов конструкции. По данным американского издания Defense News, ВВС США намереваются закупить 179 единиц KC-46A, но из-за больших вопросов к надёжности и безопасности каждый месяц войска получают только по две машины. В докладе Гудзонского института сообщается, что сейчас в парке Соединённых Штатов находятся 47 самолётов Pegasus. «Стоят на земле» Эксперты объясняют одряхление американского воздушного танкерного флота главным образом тем, что с окончанием холодной войны авиация и вооружённые силы США резко лишились прежнего объёма финансирования и подверглись масштабному сокращению. Однако со второй половины 2000-х годов военно-политическая ситуация в мире стала меняться, причём не в пользу Вашингтона. Как заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, последнее время на фоне роста оборонного потенциала России и Китая Пентагон стремится всё чаще использовать ВВС как инструмент «сдерживания» Москвы и Пекина. В частности, военное руководство США делает ставку на дальние полёты самолётов-разведчиков и стратегических бомбардировщиков к границам РФ и КНР или зонам дислокации их войск за рубежом. Между тем полноценной реализации таких планов объективно препятствует отсутствие современного и исправного парка воздушных танкеров, полагает эксперт. «То, что танкеры у американцев старые, является достаточно серьёзной проблемой для них. Из информации в открытых источниках следует, что значительная часть самолётов-топливозаправщиков США неисправна — они стоят на земле и только числятся в наличии. Их ресурс сильно изношен, и Пентагон пока не принял решение о том, списывать их или всё-таки ремонтировать», — пояснил Кнутов. Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении Минска В комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин отметил, что ситуация с воздушным танкерным флотом имеет критически важное значение для США. Её улучшение позволит увеличить время боевого дежурства истребителей и бомбардировщиков. «Другой вопрос, какие планы пытаются реализовать американцы, обновляя свои топливозаправщики. Применительно к нашей стране это обеспечение полётов стратегической авиации, которая, в свою очередь, отрабатывает нанесение ударов по объектам в Крыму и других регионах на юге России, а также по военной инфраструктуре Дальнего Востока», — подчеркнул Литовкин. В то же время, как полагает эксперт, ключевая задача модернизации воздушного танкерного парка США — наращивание военного давления на Китай. По его мнению, аналитики Гудзонского института как бы предупреждают Пентагон о том, что для «парирования китайской угрозы» потребуется практически постоянно держать в воздухе большое количество бомбардировщиков. Кларк и Уолтон считают, что дальнейшей деградации американского флота топливозаправщиков можно избежать благодаря выделению дополнительных средств на модернизацию аэродромов в Индо-Тихоокеанском регионе и более интенсивную закупку новых самолётов. Самолёт KC-46 Pegasus

© U.S. Air Force По оценкам авторов доклада, текущего и запланированного объёма бюджетных ассигнований недостаточно для «того, что добиться перемен». В итоге, как опасаются исследователи, ВВС США могут остаться «с меньшими и более слабыми силами обеспечения дозаправки в воздухе». С точки зрения Литовкина, тревожный доклад сотрудников Гудзонского института в определённой мере продиктован попыткой обосновать необходимость увеличения закупок новых воздушных танкеров, несмотря на их техническое несовершенство. «Если бы ситуация была настолько критичной, то Пентагон не поскупился бы на выделение денег. Проблема с воздушными танкерами есть, но она всё-таки вялотекущая. Видимо, есть лобби, которое хочет ускорить процесс списания находящихся в составе ВВС машин и заключить новые контракты. Поэтому и создаётся атмосфера, при которой обосновывается трата дополнительных средств», — рассуждает Литовкин. Аналогичного взгляда на ситуацию придерживается и Кнутов. Собеседник RT уверен, что изложенные в докладе Гудзонского института выводы лишь частично соответствуют реальному положению дел. «Основой благосостояния американского военно-промышленного комплекса является отнюдь не потребность страны в обороне. Это лоббизм и разнообразные формы коррупции. Чтобы продавить через конгресс дополнительное финансирование, постоянно создаётся шумиха о том, что без массовых закупок вооружений США не способны обеспечить защиту своих военнослужащих и оборонных интересов», — заключил Кнутов.







