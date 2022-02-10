«Требует серьёзной реакции»: почему в ОДКБ заявили об угрозе для всех стран — участниц блока со стороны НАТО

Наращивание сил НАТО на сопредельных территориях создаёт угрозу всей Организации Договора о коллективной безопасности, заявил генсек блока Станислав Зась. В связи с этим он подчеркнул важность переговоров, которые ведёт Россия с США и НАТО по гарантиям безопасности, и указал на их соответствие интересам ОДКБ. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил нежелание Североатлантического альянса налаживать взаимодействие с оборонным блоком. Он также напомнил, что в ОДКБ считают зоной своей ответственности лишь территорию входящих в организацию стран, тогда как НАТО претендует на глобальное доминирование. Эксперты констатируют, что Запад не готов признавать наличие собственных интересов у других международных игроков. Однако, упорствуя в нежелании обсуждать их обеспокоенности, США и НАТО лишь усугубляют сложившуюся ситуацию, уверены аналитики.

Расширение инфраструктуры и увеличение численности сил НАТО на восточных рубежах военного блока представляет угрозу всей Организации Договора о коллективной безопасности. Такое мнение на конференции в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях… Это не только создаёт угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей нашей организации», — заявил Зась.

По его словам, основанием для такого утверждения служит стратегия развития ОДКБ до 2025 года. Он также отметил, что НАТО, повышая свою военную активность, проводит милитаризацию целого региона. В связи с этим генсек подчеркнул важность предложений России по гарантиям безопасности и её переговоров на эту тему с США и НАТО.

«Те инициативы РФ и те сложные переговоры, которые она сейчас ведёт с западными партнёрами по снижению напряжённости в восточно-европейском регионе и в целом на евразийском пространстве, соответствуют интересам ОДКБ», — сказал Зась.

Он также отметил, что недавние события в Казахстане и оперативность реакции на них членов ОДКБ продемонстрировали действенность средств и механизмов, созданных организацией.

«Все государства ОДКБ подтвердили и продемонстрировали своё единство и готовность сообща защищать интересы и безопасность наших государств», — добавил Зась.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась

РИА Новости

© Максим Богодвид

Недоговороспособный альянс

В российском МИД ранее указали на разницу между НАТО и ОДКБ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова в беседе с RT 8 февраля обозначила, что Североатлантический альянс является военной организацией, в основе которой лежит «военная стратегия».

«Договор о коллективной безопасности предполагает коллективную оборону. Для НАТО границ нет, они не очертили зону своего влияния исключительно собственными границами», — пояснила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в ОДКБ никому не приходила в голову мысль проводить какие-либо операции за пределами государств — членов блока.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях клуба «Валдай» 9 февраля отметил, что НАТО претендует на гораздо большую зону ответственности, чем ОДКБ.

«Зона ответственности — это собственное пространство ОДКБ, в то время как зона ответственности НАТО и союзников НАТО… глобальная хотя бы потому, что зона ответственности США провозглашена как глобальная. Вот разница», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что Североатлантический альянс не стремится налаживать контакты с ОДКБ в сфере безопасности. Замглавы МИД также назвал странным отказ альянса признавать блок значимым игроком в сфере безопасности, отметив, что многие южные и восточные партнёры подают сигналы о готовности сотрудничать с ОДКБ.

«Пора бы, наверное, и западным партнёрам тоже подумать о том, что это не игрушка, а реальная организация — военно-политическая, оборонительная, многопрофильная, следящая за происходящим, улавливающая изменения», — выразил мнение Панкин.

Он допустил, что на Западе не вполне осознают, что у членов ОДКБ — «общая коллективная ответственность за свою безопасность».

«Угроза каждому из нас неизменна в силу целого ряда причин: в силу открытых границ, отсутствия виз и прочего... Так что угроза одному из нас — это угроза и для всех остальных», — пояснил он.

Напомним, в мае 1992 года был подписан Договор о коллективной безопасности, а в октябре 2002-го было заключено соглашение о создании ОДКБ. В военный блок входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Миротворец ОДКБ

Gettyimages.ru

© Pavel Pavlov/Anadolu Agency

В сферу ответственности организации не входит предотвращение государственных переворотов, гражданских войн и разрешение территориальных или политических споров военным путём.

В распоряжении ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования и Коллективные силы быстрого развёртывания для ликвидации внезапно возникшей угрозы военного характера. Также функционируют коллективные миротворческие силы.

Оспариваемые требования

Россия в последние месяцы продвигает идею о необходимости юридического оформления гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Как заявил Владимир Путин 21 декабря 2021 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, Москва больше не может довольствоваться устными заверениями.

«Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем», — заявил президент РФ.

Поэтому МИД России 15 декабря передал западным партнёрам проекты договора с США и соглашения с НАТО. В них говорится о взаимных гарантиях безопасности в Европе и об отказе Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток, в том числе и за счёт Украины.

После переговоров сторон в Женеве и Брюсселе, а также консультаций между союзниками США и НАТО в конце января передали Москве свои ответы в письменном виде. Содержание документов стало известно после их обнародования испанской газетой El País, в распоряжение которой попали копии. Их подлинность подтвердил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Согласно документам, союзники по НАТО готовы обсуждать только некоторые темы из предложенных Россией и выдвигают встречные требования к Москве. В частности, Вашингтон допустил обсуждение возможности инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше, если Россия предоставит аналогичный доступ к двум своим ракетным базам наземного базирования на выбор американской стороны. А НАТО потребовало от РФ возобновить соблюдение Договора об обычных вооружённых силах в Европе, мораторий на который Москва ввела в 2007 году из-за нежелания западных государств адаптировать соглашение под новые геополитические реалии.

При этом, как отметил президент России 8 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном, Вашингтон и альянс в своих ответах проигнорировали центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности.

«По всем ключевым вопросам… не просто нет позиции или даже ответа «нет» или «да», впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим там политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», — заявил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что диалог на этом не закончится и Россия передаст Вашингтону и Брюсселю свой ответ.

Выстраивание новой архитектуры безопасности

Опрошенные RT аналитики отмечают справедливость утверждения Станислава Зася о том, что НАТО сегодня создаёт угрозу для всех стран ОДКБ.

«Учитывая, что все страны, входящие в ОДКБ, скреплены обязательствами по гарантиям безопасности своих членов, то угроза одному или нескольким членам представляет угрозу для всей организации и требует, естественно, соответствующей реакции всей организации», — сказал эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

В этой связи инициативы России по гарантиям безопасности, которых одна добивается от США и НАТО, стоит рассматривать не как требование конкретной страны, а как приглашение к диалогу по новой архитектуре безопасности, считает аналитик.

«Россия предлагает продумать механизмы выстраивания новой архитектуры безопасности в Европе, чтобы она была основана на принципах равенства и неделимости, а военное укрепление какого-либо одного государства или альянса не влекло ухудшения безопасности его соседей, как в случае с расширением НАТО. Ведь фактически блок увеличивает свою зону влияния, снижая безопасность России, Белоруссии и других стран ОДКБ», — пояснил Ермаков.

Однако, считает он, НАТО не следует сбрасывать ОДКБ со счетов, так как у организации есть потенциал для защиты интересов своих членов. И он был продемонстрирован в Казахстане.

«Когда президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил о помощи, эта помощь была оказана, причём в кратчайшие сроки. И что показательно — как только миротворческий контингент ОДКБ выполнил свою задачу, то сразу же покинул территорию Казахстана, поскольку в его присутствии отпала необходимость», — напомнил Ермаков.

Учения сил ОДКБ

globallookpress.com

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Как отметил в беседе с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, Североатлантический альянс игнорирует интересы тех, кто не находится в сфере его влияния. К тому же НАТО, созданное в годы холодной войны в качестве инструмента противостояния СССР, просто не может изменить своё сознание, чтобы перестать воспринимать РФ как противника.

«Поэтому НАТО не идёт на контакт с ОДКБ, так как считает организацию продолжением России. И если альянс вдруг начнёт сотрудничать с блоком, то утратит свою суть. Ведь изначально ставка делалась на то, что НАТО защищает всех в Европе в первую очередь от РФ. И больше альянсу сегодня предложить нечего», — сказал Кошкин.

К тому же, заметил эксперт, НАТО очень выгодно поддерживать миф о российской угрозе, так как «под него главное действующее лицо — США — выделяет больше средств Брюсселю и поставляет больше оружия и техники».

С этим мнением согласен и Сергей Ермаков. По его словам, если НАТО пойдёт на компромисс с Россией, то потеряет не только лицо, но и смысл своего существования.

«Функционирование альянса базируется на постоянном противостоянии какому бы то ни было врагу. А Россия является его экзистенциональным противником. Поэтому диалог по гарантиям, инициированным Москвой, так медленно развивается», — подытожил собеседник RT.