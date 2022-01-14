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«Требует доработки»: отложено рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах
14 января 2022, 16:20 • 38 • В России
Правительство России внесёт поправки в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Его рассмотрение во втором чтении в Госдуме отложено. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это связано с новыми вызовами, возникшими из-за распространения коронавирусного штамма «омикрон». Спикер Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что документ требует доработки. Вопрос его снятия с текущей повестки нижней палаты парламента будет рассмотрен 17 января. Ранее Владимир Путин подчёркивал, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.
РИА Новости © Александр Кряжев
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что решено отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта, который предусматривает введение единого сертификата при посещении общественных мест. По её словам, в документ, который вводит изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», будет внесён ряд поправок.
«Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», сейчас будут новые вызовы. Поэтому... в условиях высокой неопределённости развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова, указав на ситуацию с распространением штамма «омикрон» в стране и в мире.
В свою очередь, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак также констатировал, что решение отложить рассмотрение законопроекта связано с распространением штамма «омикрон».
«Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче — помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям», — цитирует ТАСС Турчака.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости подчеркнул, что законопроект о QR-кодах должен проходить самое детальное обсуждение, поскольку затрагивает права и свободы граждан.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что депутаты поддержат решение отложить рассмотрение законодательной инициативы. Этот вопрос будет рассмотрен Советом Госдумы в понедельник, 17 января.
«Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал он в своём Telegram-канале.
Напомним, в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах был одобрен 16 декабря 2021 года. Документ регламентирует посещение гражданами мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли при предъявлении QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации. Предполагалось, что без соответствующих документов можно будет посещать аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.
После этого Владимир Путин попросил правительство совместно с парламентом, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон. По словам главы государства, система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности: «Закон должен быть чётким, ясным и понятным».
Статистика COVID-19 в России
В России за минувшие сутки было выявлено 23 820 новых случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2 — максимум с 25 декабря 2021-го (тогда суточный прирост составил 24 946), причём у почти 15% из них не было клинических проявлений. Также в стране полностью выздоровели 24 952 человека, 739 пациентов умерли.
Наибольшее число новых эпизодов за прошедшие сутки зафиксировано в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708), Московской (1990), Нижегородской (743) и Свердловской (536) областях.
Согласно данным Роспотребнадзора, за всё время в стране было проведено более 245,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Под наблюдением медиков остаются более 880 тыс. человек.
В столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Москве за сутки госпитализированы 744 человека, скончались 69 пациентов. На аппаратах ИВЛ находятся 497 человек. За сутки в городе выздоровели ещё 2888 пациентов. «Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 902 438», — отмечается в сообщении.
Россия занимает шестое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии зафиксировано свыше 320,6 млн случаев заболевания, больше всего — в США (64 млн), Индии (36,5 млн), Бразилии (22,8 млн), Великобритании (15 млн) и Франции (13,3 млн).
От осложнений в связи с COVID-19 по всему миру скончались более 5,5 млн человек. Наибольшее число жертв зарегистрировано в США (846,5 тыс.), Бразилии (620,8 тыс.) и Индии (485,3 тыс.).
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