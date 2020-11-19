«Требуем предоставить не вымаранный документ»: в МИД России призвали раскрыть материалы по ситуации с Навальным

Россия в очередной раз призывает Германию раскрыть материалы по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва требует предъявить результаты проб и анализов, взятых у Навального, и предоставить нормальный, «а не вымаранный документ» ОЗХО. По мнению экспертов, Берлин уклоняется от предоставления улик и материалов по «делу» Навального, так как это подтвердит его постановочный характер.

Москва вновь призывает Германию раскрыть материалы по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по «делу» Навального, предъявить результаты проб и анализов, взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами бундесвера. Требуем, чтобы российской стороне в ответ на её запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ», — сказала Захарова во время брифинга 19 ноября.

Дипломат рассказала, что в предоставленных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) материалах вся имеющая отношение к делу информация была закрашена чёрным маркером.

«Все материалы, которые мы получили, — это полуотписки. В них в принципе отсутствует какая-либо значимая информация», — подчеркнула Захарова.

Дело с «отравлением»

Напомним, российский блогер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта.

Врачи больницы, куда был доставлен Навальный, по итогам обследования диагностировали нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Его причину установить не удалось, однако каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

По требованию семьи Навального он был вывезен на лечение в Германию, где в сопровождении государственной охраны его доставили в клинику «Шарите». 2 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, а затем и канцлер Ангела Меркель со ссылкой на немецких военных медиков заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

Заявление об отравлении Навального вызвало международный резонанс, страны Запада обвинили Москву в нарушении прав человека и применении химического оружия. Сам Навальный через месяц пребывания в стационаре был выписан из больницы и выразил желание вернуться в Россию.

В октябре из-за ситуации вокруг Навального главы МИД стран Европейского союза согласовали введение санкций в отношении России. Позже на сайте Официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о введении ограничений против ряда российских граждан в связи с «отравлением» Навального, под них попал в том числе директор ФСБ Александр Бортников.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в беседе с RT 13 ноября заявил, что хронология инцидента заставляет усомниться в версии, которую выдвигает немецкая сторона.

«Впору действительно задаться вопросом, а было ли отравление вообще? И если да, то где оно случилось. В любом случае у нас позиция абсолютно ясная, открытая. Мы предлагаем спокойно, профессионально во всём разбираться. Как такое возможно? Как возможны такие разночтения?», — рассуждает Шульгин.

Постпред России в ОЗХО предложил собраться вместе экспертам, химикам, врачам и установить, что произошло сна самом деле, однако Германия не настроена на сотрудничество.

«К сожалению, нас не слышат, наши немецкие коллеги отказываются идти на сотрудничество. Вместо ответов на запросы по правовой помощи дают отписки или задают встречные вопросы, и получается действительно такая тупиковая ситуация», — рассказал Шульгин.

Зеркальный ответ

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в связи с делом Навального Москва приняла решение ввести ответные санкции в отношении руководящих сотрудников аппаратов лидеров Германии и Франции.

Лавров назвал неприемлемым и не соответствующим международным обязательствам поведение Берлина в ситуации с госпитализацией блогера. По его словам, таким образом создаётся почва для «серьёзного недопонимания».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о противоречивых обстоятельствах госпитализации блогера, и о том, что следы отравляющих веществ не нашли ни медики омской больницы, ни врачи берлинской клиники «Шарите», куда Навального в срочном порядке перевезли из России. Об их обнаружении заявили только эксперты клиники бундесвера.

«У нас есть основания полагать, что всё, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолёте, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите», — заявил Лавров.

МИД России неоднократно обращал внимание на вызывающие подозрения обстоятельства дела, а также нежелание немецкой стороны предоставлять России результаты анализов Навального или какие-либо другие доказательства выдвигаемых в адрес Москвы обвинений. При этом Берлин настойчиво требует возбудить по факту произошедшего уголовное дело.

Мария Захарова 13 ноября подчеркнула, что Германия открыто саботирует свои международно-правовые обязательства и не отвечает на конкретные вопросы российских следователей, связанные с инцидентом.

«Берлин целенаправленно демонстрирует по отношению к Москве откровенно провокационную некооперабельность. Термин сложный, но в данном случае абсолютно точный. Без ответа остаются все предельно конкретные вопросы, заданные российскими следователями партнёрам из германских компетентных ведомств», — подчеркнула Захарова во время брифинга.

Она напомнила, что материальные доказательства вроде пластиковой бутылки из-под воды с якобы остаточными пробами яда попали к немецкой стороне «пока невыясненным путём».

В свою очередь, в МИД Германии ответные санкции России назвали необоснованными, а официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт вновь заявил, что «у России есть всё необходимое, чтобы расследовать данное преступление».

Патовая ситуация

Обстоятельства инцидента с Навальным свидетельствуют о том, что это спланированная провокация западных спецслужб, считает доктор политических наук, член научного совета при Совбезе России Андрей Манойло.

«Дело Навального — обычная спецоперация спецслужб США и Великобритании, направленная против РФ и удобная для того, чтобы собрать в единую картину все предыдущие сюжеты, например, дело Скрипалей. После того как сюжеты будут собраны воедино, будет сделано заявление, что это всё якобы дело рук секретной воинской части ГРУ», — отметил политолог.

В свою очередь, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев полагает, что Берлин не хочет предъявлять Москве какие-либо доказательства, так как они сразу прольют свет на постановочный характер этого инцидента.

«Германия не предоставляет документы и доказательства, поскольку все улики в совокупности производят сомнительное впечатление, напоминают наигранный спектакль, как в своё время дело Скрипалей», — подчеркнул эксперт.

Однако подобное двойственное отношение к делу, при котором звучат требования провести некое расследование и при этом не предоставлять материалов для него, «ставит власти ФРГ в неудобное положение», добавил Борис Межуев.

«Канцлер Германии Меркель не оценила ситуацию полностью, приняла версию бундесвера, а после выяснила, что реальных доказательств её подтверждения нет, история подстроена. Теперь она оказалась в неловком положении», — отметил политолог.

По мнению Межуева, со временем обсуждение этого инцидента сойдёт на нет, а власти Германии постараются его забыть.

«Скандал затихнет, этой истории не будут давать ход, поскольку ситуация явно негативно сказывается на международной политической репутации Германии и её руководства. К тому же мы видим резкое ослабление фактора Навального в медиапространстве, что означает некую переоценку этого дела теми, кто его раскручивал», — заключил эксперт.