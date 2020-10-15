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"Требуем отставки": немецкие рабочие объявили Лукашенко бойкот

15 октября 2020, 11:55  •  127 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
В Германии отказались обслуживать самолет белорусского лидера
Немецкий профсоюз Lufthansa Technik потребовал отставки Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных в Республике. В знак солидарности с белорусскими рабочими сотрудники компании отказались обслуживать самолет президента. Письмо активистов Lufthansa Technik оказалось в распоряжении журналистов.
"Боинг 737" с номером EW-001PA – один из лайнеров для официальных перелетов Лукашенко – приземлился в аэропорту Гамбурга на обслуживание 13 октября. Однако рабочие, поддерживая традицию международной солидарности, распространили заявление с отказом.
"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов!"
– говорится в сообщении профсоюза. Сотрудники также заявили о необходимости освобождения политзаключенных и восстановления на работе тех, кто был уволен.
В Lufthansa Technik напомнили, что аналогичный бойкот они уже объявляли 31 год назад экс-президенту Румынии Николае Чаушеску, также отказавшись обслуживать его лайнер, передает "Наша Нива".
Напомним, что Германия отозвала своих послов из Минска, а затем вместе с другими странами Евросоюза решила ввести санкции против Лукашенко.

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