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«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT

27 июня 2020, 12:55  •  120 • В мире
Российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне стали получать угрозы после публикации The New York Times, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес РФ, связанные с ситуацией в Афганистане. Так, издание голословно утверждает, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат. В дипмиссии подчеркнули, что газета занимается созданием фейковых историй для поддержания антироссийской повестки в отсутствие причин «обвинять русских». Дипломаты призвали компетентные органы США обратить внимание на ситуацию и обеспечить должный уровень защиты работников российской дипмиссии. В МИД России публикацию американской газеты назвали фейком и «незатейливым вбросом».
 
Посольский комплекс РФ в Вашингтоне AFP © ZACH GIBSON
 

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации в газете The New York Times материала, содержащего голословные обвинения в адрес Москвы и касающегося ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.

В упомянутой статье со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения и убийства американских солдат.

В диппредставительстве заявили, что в отсутствие причин «обвинять русских» издание занимается генерацией новых фейковых историй, которые служили бы этой цели. При этом игнорируется реальная информация о сотрудничестве России и США по урегулированию в Афганистане и по другим направлениям.

In the absence of reasons to #BlameRussians, @nytimes is there to invent new fake stories.@mschwirtz@EricSchmittNYT@charlie_savage obviously lack information on cooperation between Russia and #US on the Afghan peace process, on Syrian, North Korean, Venezuelan, Iranian agendas pic.twitter.com/tqO7hVRVGv

— Russia in USA

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