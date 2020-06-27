|
«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT
27 июня 2020, 12:55 • 120 • В мире
Российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне стали получать угрозы после публикации The New York Times, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес РФ, связанные с ситуацией в Афганистане. Так, издание голословно утверждает, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат. В дипмиссии подчеркнули, что газета занимается созданием фейковых историй для поддержания антироссийской повестки в отсутствие причин «обвинять русских». Дипломаты призвали компетентные органы США обратить внимание на ситуацию и обеспечить должный уровень защиты работников российской дипмиссии. В МИД России публикацию американской газеты назвали фейком и «незатейливым вбросом».
Посольский комплекс РФ в Вашингтоне AFP © ZACH GIBSON
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации в газете The New York Times материала, содержащего голословные обвинения в адрес Москвы и касающегося ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
В упомянутой статье со ссылкой на анонимные источники утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с «Талибаном»* боевикам за нападения и убийства американских солдат.
В диппредставительстве заявили, что в отсутствие причин «обвинять русских» издание занимается генерацией новых фейковых историй, которые служили бы этой цели. При этом игнорируется реальная информация о сотрудничестве России и США по урегулированию в Афганистане и по другим направлениям.
120
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 июня 2020, 11:00
|
24 июня 2020, 01:00
|
25 июня 2020, 00:00
|
23 июня 2020, 14:00
|
21 июня 2020, 18:25
|
24 июня 2020, 15:00
|
26 июня 2020, 01:00