«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT

In the absence of reasons to #BlameRussians, @nytimes is there to invent new fake stories.@mschwirtz@EricSchmittNYT@charlie_savage obviously lack information on cooperation between Russia and #US on the Afghan peace process, on Syrian, North Korean, Venezuelan, Iranian agendas pic.twitter.com/tqO7hVRVGv

