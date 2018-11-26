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«Требуем немедленно отпустить»: Эстония о задержании нарушивших границу России судах Украины

26 ноября 2018, 03:24  •  80 • Политика
Эстония требует немедленно отпустить украинские корабли. Соответствующее сообщение появилось на странице МИД страны в соцсетях. «Осуждаем и требуем немедленно отпустить», - гласит сообщение.
Министерство иностранных дел Эстонии требует немедленно отпустить три украинских военных судна, нарушивших границу России в Азовском море. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter.
Эстонское внешнеполитическое ведомство заявляет, что задержание нарушивших границу России кораблей Украины противоречит международным законам и нарушает украинский суверенитет, а также государственную целостность этой страны. МИД Эстонии добавляет, что задержание украинских судов - это продуманный ход для эскалации ситуации в Азовском море.
«Эстония осуждает российскую атаку на украинские суда и требует немедленно их отпустить», - пишет МИД Эстонии.
«Какое же счастье, что на свете есть Эстония, и у нее есть МИД, и он чего-то там требует. Хоть улыбнешься на ночь глядя», - прокомментировала требование эстонского ведомства в Интернете главред RT Маргарита Симоньян.
Напомним, что речь идет о трех украинских военных судах, задержанных Россией в Азовском море за нарушение границы.
FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension.
— Estonian MFA (@MFAestonia) 25 ноября 2018 г.

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