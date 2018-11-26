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«Требуем немедленно отпустить»: Эстония о задержании нарушивших границу России судах Украины
26 ноября 2018, 03:24 • 80 • Политика
Эстония требует немедленно отпустить украинские корабли. Соответствующее сообщение появилось на странице МИД страны в соцсетях. «Осуждаем и требуем немедленно отпустить», - гласит сообщение.
Министерство иностранных дел Эстонии требует немедленно отпустить три украинских военных судна, нарушивших границу России в Азовском море. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter.
Эстонское внешнеполитическое ведомство заявляет, что задержание нарушивших границу России кораблей Украины противоречит международным законам и нарушает украинский суверенитет, а также государственную целостность этой страны. МИД Эстонии добавляет, что задержание украинских судов - это продуманный ход для эскалации ситуации в Азовском море.
Напомним, что речь идет о трех украинских военных судах, задержанных Россией в Азовском море за нарушение границы.
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