«Требуем немедленно отпустить»: Эстония о задержании нарушивших границу России судах Украины

Министерство иностранных дел Эстонии требует немедленно отпустить три украинских военных судна, нарушивших границу России в Азовском море. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter.

Эстонское внешнеполитическое ведомство заявляет, что задержание нарушивших границу России кораблей Украины противоречит международным законам и нарушает украинский суверенитет, а также государственную целостность этой страны. МИД Эстонии добавляет, что задержание украинских судов - это продуманный ход для эскалации ситуации в Азовском море.

Напомним, что речь идет о трех украинских военных судах, задержанных Россией в Азовском море за нарушение границы.

FM @svenmikser: Estonia condemns Russia´s attack against Ukrainian vessels in #AzovSea #KerchStrait and calls on immediate release of the ships. These actions violate both international law and Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, a conscious act to escalate tension.