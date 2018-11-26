«Требуем немедленно отпустить»: Эстония о задержании нарушивших границу России судах Украины

Эстония требует немедленно отпустить украинские корабли. Соответствующее сообщение появилось на странице МИД страны в соцсетях. «Осуждаем и требуем немедленно отпустить», - гласит сообщение.

Министерство иностранных дел Эстонии требует немедленно отпустить три украинских военных судна, нарушивших границу России в Азовском море. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter.

Эстонское внешнеполитическое ведомство заявляет, что задержание нарушивших границу России кораблей Украины противоречит международным законам и нарушает украинский суверенитет, а также государственную целостность этой страны. МИД Эстонии добавляет, что задержание украинских судов - это продуманный ход для эскалации ситуации в Азовском море.

«Эстония осуждает российскую атаку на украинские суда и требует немедленно их отпустить», - пишет МИД Эстонии. «Какое же счастье, что на свете есть Эстония, и у нее есть МИД, и он чего-то там требует. Хоть улыбнешься на ночь глядя», - прокомментировала требование эстонского ведомства в Интернете главред RT Маргарита Симоньян.

Напомним, что речь идет о трех украинских военных судах, задержанных Россией в Азовском море за нарушение границы.