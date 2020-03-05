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Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ

05 марта 2020, 10:08  •  205 • Война

российские субмарины

Сделанное ранее заявление главой Военно-морских сил США (представителем высшего военного руководства этой страны) Ричардом В. Спенсером в адрес России – о необходимости “отодвинуть” подводные лодки (ракетоносцы) от побережья Америки прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Требования военного руководства США убрать российские лодки от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ.

Ранее на эти требования “американских партнеров” уже получили отрицательный ответ от Министерства обороны нашей страны.

Глава ВМС Соединенных Штатов Ричард Вон Спенсер заявил о “недопустимости нахождения” российских подводных ракетоносцев у берегов Америки, потребовав их убрать:

В настоящее время мы вновь наблюдаем повышенное присутствие подводных лодок России, оснащенных ракетным и ядерным оружием у наших берегов. Такая активность Москвы прямо угрожает безопасности США, мы решительно требуем отодвинуть ракетоносцы на безопасное расстояние.

В случае “повторного неисполнения” заявленных требований представитель Пентагона заявил о возможности “применения силы” [по отношению к российским подводным лодкам].

Офпред российского МИДа напомнила – российские подводные ракетоносцы находятся в нейтральных водах, монополии на которые у США нет. Далее, в своем неподражаемом язвительном стиле Мария Владимировна продублировала позицию нашего МО:

Подводные лодки нашей страны, не нарушая норм международного права, не угрожая абсолютно ничьей безопасности, находятся здесь с единственной целью: Россия защищает интересы мировой демократии. Заверения главы американских ВМС достаточными для ухода ракетоносцев мы не считаем.

Захарова также напомнила, что, если верить обзору американского военно-политического издания “National Interest”, попытка Вашингтона “применить силу” против подводного флота России закончится плачевно для самих США.

А боевые ракеты США в Азии и Европе не угрожают ли чьей-либо безопасности? Возможно, кому-то стоит убрать свои собственные ракеты, а уже потом выдвигать требования России относительно наших подводных лодок?

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