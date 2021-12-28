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Требования России унижают США. Кулеба высказал Америке неприятную правду

28 декабря 2021, 12:00  •  248 • Политика
Требования России к США по гарантиям безопасности унижают Америку, поэтому Вашингтон на них не согласится, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Среди требований России - нерасширение НАТО на восток. Кулеба убеждён, что Соединённые Штаты и альянс не согласятся на такие условия.
Принять такое требование в любой форме - это было бы самым большим унижением США и НАТО,
- сказал украинский министр.
Кулеба не верит, что Америка пойдёт по пути унижения. Ведь Россия, как подчеркнул глава МИД Украины, также требует прекратить военное присутствие НАТО в странах - членах альянса. Он добавил, что Украина является ключевой причиной появления соглашений России с США и НАТО.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков напомнил, что Москва передала Вашингтону собственные соображения касаемо гарантий безопасности. Однако американские партнёры говорят лишь о неких абстракциях, а Россия ждёт конкретики.

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