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Требования Кремля по НАТО перечеркивают устоявшуюся систему безопасности в Европе - Guardian

22 декабря 2021, 11:55  •  79 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Запад будет делать вид, что он готов обсуждать условия Москвы
Россия выдвинула заведомо невыполнимые требования к США и НАТО. Учитывая скопление армейских подразделений РФ у границы с Украиной, ситуация приобретает зловещий характер. С такой оценкой ситуации выступила британская The Guardian.
Москва пытается изменить устоявшуюся архитектуру безопасности на всем постсоветском пространстве, говорится в редакционной статье газеты. Она хочет получить право вето на размещение солдат и ракет НАТО в восточноевропейских странах типа Польши и Румынии и на прием в альянс новых членов из числа бывших советских республик.
Вероятность того, что Запад на это согласится, "нулевая". Более того, в Брюсселе уже заверили Киев, что дорога в НАТО остается для него открытой. Однако у Запада нет другого выбора, кроме как убеждать Москву в своей готовности вести переговоры на этот счет.
Сейчас Россия повысила ставки, потребовав срочного ответа на свое предложение. Это обостряет ситуацию и ставит Украину и западные страны в "неудобное положение", пишет The Guardian.
"Путин решил спровоцировать кризис",
– делает вывод издание и выражает надежду, что Вашингтон и Брюссель смогут найти убедительные доводы, которые покажут Москве, что ее военные шаги приведут к таким экономическим последствиям, которые сделают контрпродуктивными все ее усилия.
О том, что Москве надоело терпеть провокации Запада, угрожающие ее безопасности, президент РФ Владимир Путин на днях заявил с трибуны Минобороны РФ.
Ранее CNN призвала западные правительства принять болезненные для России меры, которые остановят ее от агрессии. В частности, предлагается выслать всех граждан РФ из других стран.

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