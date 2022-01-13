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Требования к НАТО поддержали в Германии: "Россия имеет право" - депутат бундестага
13 января 2022, 00:45 • 43 • Политика
Депутат бундестага признал законность требований России к гарантиям безопасности от НАТО.
Депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре из партии "Альтернатива для Германии" уверен, что Россия имеет право требовать у НАТО гарантий невступления Украины.
- заявил парламентарий в интервью "РИА Новости".
По его словам, "у России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО".
По словам немецкого парламентария, встреча между дипломатами России и представителями НАТО полезна.
"Но возможные результаты в краткосрочной перспективе, я считаю, не просматриваются. Я рассчитываю, что постепенное сближение продолжится, что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено", - отметил депутат. Он напомнил, что глава МИД Германии Анналена Бербок также отмечала, что "дипломатия играет главную роль".
Котре также считает, что страны Запада должны дать гарантии России от расширения НАТО и присоединения Украины к альянсу, поскольку для России это "совершенно легитимный запрос". Он привёл в пример Карибский кризис, когда СССР и США воздержались от "угрожающих действий" после переговоров.
Первое за несколько лет заседание Совета Россия-НАТО прошло в январе 2022 года. Ранее Россия предложила США и НАТО провести переговоры о безопасности. Встреча представителей России и США прошла в Женеве.
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