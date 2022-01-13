Требования к НАТО поддержали в Германии: "Россия имеет право" - депутат бундестага

Депутат бундестага признал законность требований России к гарантиям безопасности от НАТО.

Депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре из партии "Альтернатива для Германии" уверен, что Россия имеет право требовать у НАТО гарантий невступления Украины.

Россия, так сказать, после окончания холодной войны была взята в клещи, расширение НАТО на восток произошло вопреки договорённостям, НАТО приблизилась к российским границам, США открыли повсюду базы,

- заявил парламентарий в интервью "РИА Новости".

По его словам, "у России справедливо возникает тошнотворное чувство, Россия имеет право настаивать, чтобы Украина сейчас не досталась НАТО".

По словам немецкого парламентария, встреча между дипломатами России и представителями НАТО полезна.

"Но возможные результаты в краткосрочной перспективе, я считаю, не просматриваются. Я рассчитываю, что постепенное сближение продолжится, что доверие в отношениях будет пошагово восстановлено", - отметил депутат. Он напомнил, что глава МИД Германии Анналена Бербок также отмечала, что "дипломатия играет главную роль".

Котре также считает, что страны Запада должны дать гарантии России от расширения НАТО и присоединения Украины к альянсу, поскольку для России это "совершенно легитимный запрос". Он привёл в пример Карибский кризис, когда СССР и США воздержались от "угрожающих действий" после переговоров.

Первое за несколько лет заседание Совета Россия-НАТО прошло в январе 2022 года. Ранее Россия предложила США и НАТО провести переговоры о безопасности. Встреча представителей России и США прошла в Женеве.