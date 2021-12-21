Требование Путина к США: "Легко!"

Юридическим гарантиям США нельзя верить, заявил президент России Владимир Путин. Помимо всего прочего Путин выдвинул требование Штатам, не забыв упомянуть, как Вашингтон нарушает договорённости: "Легко!".

Глава государства высказался о предложении России по поводу нерасширения НАТО на восток. Путин заметил, что обещаниям, которые дают США, нельзя верить - ни устным, ни письменным, - так как Соединённые Штаты легко выходят из любых международных договоров. По словам главы государства, Америка разрывает соглашения, которые перестают быть ей интересны.

Легко! Объясняя это или вообще ничем не объясняя! - сказал Владимир Путин.

Поэтому Россия настаивает на том, чтобы Америка предоставила юридические гарантии на долгий срок. Должны быть обязывающие договорённости, заключил президент России.