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Требование Путина к США: "Легко!"

21 декабря 2021, 16:40  •  119 • Политика
Юридическим гарантиям США нельзя верить, заявил президент России Владимир Путин. Помимо всего прочего Путин выдвинул требование Штатам, не забыв упомянуть, как Вашингтон нарушает договорённости: "Легко!".
Глава государства высказался о предложении России по поводу нерасширения НАТО на восток. Путин заметил, что обещаниям, которые дают США, нельзя верить - ни устным, ни письменным, - так как Соединённые Штаты легко выходят из любых международных договоров. По словам главы государства, Америка разрывает соглашения, которые перестают быть ей интересны.
Легко! Объясняя это или вообще ничем не объясняя! - сказал Владимир Путин.
Поэтому Россия настаивает на том, чтобы Америка предоставила юридические гарантии на долгий срок. Должны быть обязывающие договорённости, заключил президент России.
Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Но мы все с вами хорошо знаем: и этому нельзя верить. Никаким юридическим гарантиям. Соединённые Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны, - подчеркнул президент.

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