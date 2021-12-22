Требование Максаковой к Путину довело украинского журналиста до слёз: "No comments"

Требование сбежавшей на Украину оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой к президенту России Владимиру Путину довело украинского журналиста Анатолия Шария до слёз.

Сбежавшая на Украину Максакова, которая успела оттуда наговорить гадостей о русских, заявила, что готова вернуться на постоянное место жительства в Россию, но при определённых условиях, которые перечислила в письме к Владимиру Путину. Она пожаловалась на своего экс-супруга, отметив, что он грозил ей расправой, если она вернётся в Россию. В письме она попросила доработать 210-ю статью Уголовного кодекса ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), так как в настоящее время, считает Максакова, "статья носит декларативный характер". Тем самым, отмечает она, ей были бы предоставлены гарантии безопасности.

"Она заявила, что боится за свою безопасность и готова вернуться в РФ на постоянное место жительства, если получит гарантии жизни и здоровья на самом высоком уровне", - написал в своём Telegram-канале Анатолий Шарий.

Прокомментировал он эти требования без слов - смеющимися до слёз смайликами.