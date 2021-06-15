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Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"
15 июня 2021, 10:10 • 271 • Политика
Требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы вызвало повальное чувство стыда у украинцев. "Сначала думал, что фейк…" - отмечает один из пользователей.
Отметим, что ранее Кулеба потребовал "обменять" Крымский полуостров на "Северный поток - 2".
Комментируя высказывание министра, украинцы отмечают, что всем очевидно, что требования Киева никто не воспринимает всерьёз.
"Выставляют на смех не только себя, а ещё и страну", - отмечает пользователь Тамара Шевченко в Twitter.
"Мда, сначала думал, что фейк, это слишком маразматично даже для наших политиков и Кулебы", - написал Станислав Матохин, добавив, что после того, как узнал, что это правда, испытал чувство стыда.
"Посмешище", - отметил Valeri Valeri.
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