Требование Кулебы вызвало чувство стыда у украинцев: "Сначала думал, что фейк…"

Требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы вызвало повальное чувство стыда у украинцев. "Сначала думал, что фейк…" - отмечает один из пользователей.

Отметим, что ранее Кулеба потребовал "обменять" Крымский полуостров на "Северный поток - 2".

Комментируя высказывание министра, украинцы отмечают, что всем очевидно, что требования Киева никто не воспринимает всерьёз.

"Выставляют на смех не только себя, а ещё и страну", - отмечает пользователь Тамара Шевченко в Twitter.

"Мда, сначала думал, что фейк, это слишком маразматично даже для наших политиков и Кулебы", - написал Станислав Матохин, добавив, что после того, как узнал, что это правда, испытал чувство стыда.

"Посмешище", - отметил Valeri Valeri.