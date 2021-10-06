Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"

Очередное, но от этого не менее смешное требование главы украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко в отношении России вызвало соответствующую реакцию на страницах британской газеты Daily Express. Читатели рассуждают, кто же более смешон, лидер США Джо Байден или Юрий Витренко, чего-то ожидающий от него.

Речь идёт о предложении Юрия Витренко разрешить энергетический кризис в Европе, введя санкции против "Северного потока - 2". Якобы это вынудило бы "Газпром" поставлять больше газа через Украину.

Большинство читателей британской газеты заподозрили Витренко в слабоумии.

"Витренко идиот!" - пишет Linguist, отмечая, что глава "Нафтогаза" "по-прежнему верит в обещания США времён Евромайдана и не понимает, что печенье Нуланд было отравлено".

"Съешьте его - и превратитесь в обанкротившуюся буферную зону между Россией и Западом", - написал он.

Читатель Brexit Revolutionary в свою очередь объяснил, что США не станут ничего предпринимать ввиду того, что Россия не из тех слабых стран, на которые США могут надавить.

"Мне очень жаль, сэр, но требовать чего-либо от Байдена - смешно", - написал иронично Huntington-Smythe, отметив, что тот "даже не может надеть обувь на правильную ногу".