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Травников пообещал точечные замены в правительстве Новосибирской области

27 апреля 2018, 10:24  •  57 • Политика

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не планирует тотальной зачистки в правительстве региона, но точечные замены считает необходимыми. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Обновление команды требуется, это полезно, свежие силы нужны, но, повторяю, никакой тотальной зачистки не планирую. Будут точечные замены. Собственно, они уже идут", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при формировании команды он всегда избегает "кампанейщины", и людей со старого места работы за собой приводит только в редких случаях.

"В Новосибирск пока ни одного человека с Вологодчины или из Питера не позвал, может, в будущем… Взгляните на мой предыдущий опыт: в мэрию Череповца людей с комбината я специально не тянул. И в правительстве Вологодской области была та же история, в полпредстве произвел ряд замен руководителей, однако не так, чтобы привез кого-то напрямую из Вологды. И в Новосибирске, повторю, не намерен зачищать поляну для гипотетических "своих", - рассказал врио губернатора.

Травникова назначили на пост врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, на тот момент ему было 46 лет. Он сменил 69-летнего Владимира Городецкого, который возглавлял область с 2014 года. Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, затем был мэром Вологды.

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