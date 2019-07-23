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«Травмы, несовместимые с жизнью»: число погибших при пожаре в детском лагере в Хабаровском крае возросло до четырёх

23 июля 2019, 21:39  •  68 • В России
Число жертв пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возросло до четырёх. Все трое детей, находившихся в реанимации, скончались от полученных травм в больнице. С 24 июля власти региона объявили трёхдневный траур. По делу о трагедии были задержаны два человека — директор организации, которой принадлежал лагерь, и директор самого лагеря. В свою очередь, в МЧС заявили, что проведут масштабные проверки баз отдыха по всей стране.
 
РИА Новости © МЧС РФ
 

Количество жертв пожара в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до четырёх человек, все они — дети. 

«Две девочки скончались. Травмы, несовместимые с жизнью», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко. Позднее она же сообщила о смерти последнего остававшегося в реанимации ребёнка.

По сообщениям очевидцев, этот мальчик помогал выводить из лагеря детей и вытаскивал из палаток девочек, в процессе он получил сильные ожоги и впал в кому.

Общее число пострадавших на данный момент составляет 12 человек, среди них семеро детей. Двое детей в настоящее время находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре с отравлением продуктами горения, ещё один ребёнок с поверхностными ожогами уже выписан.

Стоит отметить, что дело взяла под свой контроль министр здравоохранения России Вероника Скворцова — она будет лично курировать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.

В связи с гибелью детей власти Хабаровского края приняли решение объявить трехдневный траур с 24 июля. «Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Сейчас в правительстве края готовят все необходимые для этого документы», — сообщила представитель администрации.

Первые задержания

Кроме того, стало известно о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре в лагере.

«Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков), и директор этого лагеря Максим Кузнецов», — говорится в заявлении на сайте Следственного комитета. В настоящий момент их допрашивают.

Стоит отметить, что до этого Максим Кузнецов успел прокомментировать обстоятельства произошедшего пожара. В интервью изданию amurmedia.ru он заявил, что лагерь прошёл все необходимые проверки и имел все необходимые разрешительные документы. «Были плановые осмотры, выданы документы на заезд 450 детей. Визиты (инспекционные. — RT) были и перед открытием детской смены, и после. Пожнадзор здесь находился в течение трёх месяцев, проводил свои плановые и неплановые проверки. И в мае, и в июне, и даже в июле», — заявил он.

Уголовное дело по факту случившегося уже передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Также сообщается, что Бастрыкин потребовал от следствия установить круг виновных лиц и выяснить причины трагедии.

Следственные органы уже пообещали проверить действия чиновников из надзорных органов, которые должны были заниматься обеспечением безопасности в «Холдоми».

«Следствие в рамках расследования тщательно проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков халатности», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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Готовятся масштабные проверки

Согласно заявлению главы МЧС Евгения Зиничева, ведомство готовится провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха. При этом он особо подчеркнул, что проверки не должны «носить характер освидетельствования по формальному признаку». Как отметил Зиничев, «такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок».

На данный момент о проверках уже заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Краснодарском крае внепланово проверят абсолютно все детские лагеря. Трагические события в Хабаровском крае в палаточном городке показали, что мы не всегда готовы к внештатным ситуациям. Но когда речь идёт о жизнях детей, компромиссов быть не может. Я выражаю соболезнования семьям погибших детей — это самое страшное, что может быть для родителей», — сказал  он.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал работу региональных властей, в частности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 

«Смотрю, губернатор Хабаровского края Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» — прокомментировал премьер недавнее заявление чиновника о том, что власти края не были осведомлены о функционировании лагеря.

Медведев отметил, что если о лагере никто не знал, то это значит, что администрация плохо исполняет свои обязанности. 

Он поручил разобраться в ситуации и по окончании проверки доложить о результатах.

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