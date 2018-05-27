Травма Салаха, две ошибки Кариуса и гол Бэйла через себя: как «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд стал обладателем главного еврокубка. Победу королевскому клубу принесли две грубейшие ошибки вратаря соперников Лориса Кариуса и гол Гарета Бэйла через себя. Английская команда по ходу встречи лишилась своего основного козыря — Мохамеда Салаха, который получил травму плеча. Основные моменты матча — в материале RT.

Статистика в пользу «Реала»

В последние годы «Реалу» удаётся отлично завершать сезон, одерживая победы в Лиге чемпионов. Футболисты мадридской команды в 2016-м и 2017-м дважды подряд завоевали главный еврокубок и намеревались в Киеве сделать это в третий раз.

Мало того, «сливочные» могли одержать победу в седьмом финале ЛЧ подряд. В последний раз удача отвернулась от «Реала» в решающей встрече в 1981 году, и победу тогда одержал именно «Ливерпуль». Та встреча проходила в Париже, и победу английскому коллективу принёс гол Алана Кеннеди за несколько минут до конца основного времени.

Спустя 37 лет «Ливерпуль» вновь намеревался одолеть королевский клуб. В начале сезона мало кто мог предположить, что подопечные Юргена Клоппа дойдут до финала, но они сделали это, по пути выбив из борьбы «Порту», «Манчестер Сити» и «Рому». А тройка Роберто Фирмино — Мохамед Салах — Садио Мане стала настоящим открытием турнира: на троих они забили 31 мяч.

Но главной звездой «Ливерпуля», конечно, является египтянин. Салах проводит по-настоящему впечатляющий сезон, и многие даже прочат ему «Золотой мяч».

В Киев прибыло огромное количество болельщиков «Ливерпуля», которые буквально заполонили улицы города, а поклонники «Реала» просто утонули в своеобразном красном море. К сожалению, не обошлось и без неприятностей. Некоторые английские гости подверглись избиению со стороны местных фанатов.

Немало вопросов вызвали и завышенные в десятки раз цены на жильё. Также непосредственно в день матча появилась информация о минировании нескольких станций метро. А чуть раньше сообщалось якобы о готовящемся в Киеве теракте.

Слёзы Египта

Впрочем, со стартовым свистком Милорада Мажича все проблемы остались позади. Болельщики до отказа заполнили 70-тысячный «Олимпийский», который в 2012-м принимал финал чемпионата Европы.

«Ливерпуль» ожидаемо сделал ставку на активное начало и буквально задавил действующего обладателя трофея в первые минуты встречи. Футболисты английской команды не позволяли «Реалу» выходить из обороны. Криштиану Роналду растерянно наблюдал за тем, как его партнёры порой скатываются на банальный вынос, дабы хотя бы ненадолго отодвинуть игру от ворот Кейлора Наваса.

Наиболее опасный момент у его ворот создал молодой Трент Александер-Арнольд. Самый юный участник финалов ЛЧ в составе «Ливерпуля», которому в октябре исполнится 20 лет, нанёс мощный удар из правого угла штрафной, но Навас справился с ним.

А через пару минут произошёл эпизод, фактически разделивший игру на «до» и «после». Салах в борьбе за мяч с Серхио Рамосом неудачно приземлился на плечо и остался лежать на газоне. «Красная» часть стадиона тут же испуганно притихла. Мохамеда сумели поставить на ноги, и на некоторое время он вернулся в игру.

Однако через пару минут стало понятно, что египтянин получил серьёзную травму, которая ставит под сомнение и его участие в чемпионате мира.

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