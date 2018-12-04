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«Травма очень серьезная»: Януковичу предложили сделать операцию в Израиле.

04 декабря 2018, 22:39  •  75 • В мире
Известный израильский хирург Эялем Аттиас, осмотрев экс-президента Украины в одной из московских клиник, заявил: «Травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного».
Адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что его клиенту может понадобиться лечение в Израиле, для чего ему придется покинуть приделы России.
По словам юриста, такую информацию он получил от известного израильского хирурга Эялема Аттиаса, которые прилетел в Москву для проведения консультаций по вопросу дальнейшего лечения Януковича, госпитализированного в одну из московских клиник с повреждением позвоночника и ноги.
«Травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного. Мы бы хотели делать дальнейшие обследования и лечение в нашей клинике в Израиле. Мы будем обсуждать такую возможность с пациентом и, вероятнее всего, организовывать его переезд», — приводит слова специалиста Горошинский в публикации на своей странице в Facebook.
Адвокат при этом подчеркнул, что экспертные заключения он уже получил, однако не может ни озвучить диагноз, ни назвать клинику, в которой находится Янукович в настоящее время.
В ближайшее время документы, полученные от израильского специалиста, Горошинский намерен передать в Оболонский суд Киева, где 5 декабря ждут выступления Виктора Януковича с последним словом в рамках процесса по делу о госизмене, возбужденного украинскими правоохранителями в отношении бывшего президента Украины.

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