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«Травма головы и ушиб живота»: МЧС о единственном пострадавшем от обрушения потолка в ТЦ в Минске
12 ноября 2018, 20:54 • 57 • В мире
В Минске в крупном торговом центре обрушился потолок. В результате ЧП пострадал только один человек, сообщает МЧС. Это девушка, получившая травму головы и ушиб живота.
От обрушения потолка в торговом центре в столице Белоруссии Минске пострадал только один человек. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского управления МЧС.
Уточняется, что речь идет о девушке 1994 года рождения. Она работала продавцом в цветочном киоске. Девушка получила травму головы и ушиб живота. По словам врачей, она находится в состоянии шока.
Добавляется, что в торговом центре обрушилось потолочное перекрытие на площади 150 квадратных метров. Помощь спасателей не потребовалась.
Напомним, что инцидент произошел в торговом центре «Арена Сити». Правоохранительные органы белорусской столицы занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.
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